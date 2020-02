Le mot d’Oscar Romero avant le départ de Diego Monarriz: “C’est très inconfortable”

Après la défaite contre Racing, Diego Monarriz a conclu un accord avec Marcelo Tinelli et a cessé d’être l’entraîneur de San Lorenzo. Le dernier combat avec les frères Romero et les mauvais résultats ont été décisifs pour que l’entraîneur quitte son poste en l’absence de deux dates pour la clôture de la Super League.

Sans aller plus loin, avant que le départ de Monarriz ne soit communiqué, Oscar Romero Il s’est entretenu avec les médias et a donné des détails sur la situation avec l’ancien entraîneur: “C’est mal à l’aise pour tout ce qui a été dit. Nous sommes blessés par ce qui s’est passé cette semaine, mais au-delà, voici un grand club qui mérite de tout laisser sur le terrain Nous nous en sommes sortis en travaillant et en le faisant avancer. “

Pour sa part, le Paraguayen a évoqué les critiques et les sifflets des fans: “La colère des gens est comprise. Nous devons faire de l’autocritique dans tous les sens car nous savons que nous ne passons pas un bon moment en termes de résultats. C’est une grande tristesse parce que nous voulions gagner, ici à la maison, nous devons toujours devenir forts “, a conclu Romero.

Après le départ de Monarriz, Tinelli a décidé que Leandro Romagnoli, Beto Acosta et Hugo Tocalli ils reprendront l’équipe jusqu’à ce que le nouvel entraîneur soit défini. Les meilleurs candidats pour conserver ce poste sont Mauricio Pellegrini, Pablo Guede et Pipo Gorosito. Qui va saisir?