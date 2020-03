Le musée “Franchi” au siège de la Lega Pro Ghirelli: “A partir d’aujourd’hui c’est l’émotion”

Avec un post sur sa page Facebook, le président de la Lega Pro Francesco Ghirelli annonce l’avancement du musée dédié à Artemio Franchi au siège florentin de la Lega Pro. Ce sont ses mots: “Le musée dédié à Artemio Franchi au siège de la Lega Pro. En entrant, j’étais terriblement excité, il y avait la grande table de travail, les chaises et le” trône “d’Artemio. Jusqu’à hier le musée était un lieu de souvenirs importants, aujourd’hui c’est l’émotion. Puis le directeur de Coverciano Francini est arrivé et nous a apporté l’uniforme du CONI d’Artemio et le cadeau des présidents de ligue à Franks. Puis la fille est arrivée Giovanna et nous a apporté trois poèmes de son très jeune père, le premier écrit pour elle Florence, le deuxième pour SIENA et le troisième écrit sur elle-même. Une émotion de les lire, doux, plein d’amour, les deux premiers; le troisième ironique et capable de se décrire avec une incroyable lucidité “.

Publié par Francesco Ghirelli le vendredi 6 mars 2020