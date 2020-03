Le New Jersey et le San Francisco Madridismo célèbrent leur victoire au Clásico

Février était un mois à oublier. Une élimination choquante en quart de finale de la Copa del Rey à domicile a été suivie d’une baisse de cinq points en Liga et, finalement, d’une défaite à domicile en huitièmes de finale aller contre Manchester City. La confiance était présente non seulement autour des chevilles des joueurs mais aussi dans tout le Madridismo.

Cependant, à mesure qu’un nouveau mois arrivait, l’opportunité d’arrêter le saignement augmentait. Le Real Madrid a accueilli l’éternel rival de Barcelone pour un match de championnat crucial le 1er mars. L’enjeu était de taille: une victoire a remis le Real Madrid en tête d’un point et une défaite a propulsé Barcelone à cinq points d’avance. Le Madridismo mondial a estimé que cela pourrait être un moment déterminant, et deux épicentres américains du New Jersey et de San Francisco l’ont présenté royalement.

Nichée au cœur des terres de l’ancienne série phare de HBO “Les Sopranos”, Peña Madridista Zona Real (@_ZonaReal) s’est réunie à “Foccacia Pizza & Pasta” à Piscataway. Une heure avant le coup d’envoi, des dizaines de députés sont descendus au siège. Le président Fernando Rodriguez a décrit la sensation d’avant-match: «L’anxiété et les nerfs étaient au rendez-vous, mais une fois que le coup de sifflet a retenti, nous savions que le jeu était le nôtre.»

Après une première mi-temps modérée, les émotions diminuaient mais n’étaient pas enterrées. Les membres étaient intrigués par le niveau d’intensité de l’équipe. Cependant, cela a changé de façon spectaculaire après que le pied droit de Vinicius Jr. ait dépassé le gardien Stegen à la 71e minute. L’ouverture tant attendue a plongé les Membres dans une frénésie. Des high-fives, des câlins et des sourires d’oreille à oreille remplissaient le restaurant.

Soudain, quatre minutes plus tard, une passe effrayante du milieu de terrain De Jong a libéré le capitaine de Barcelone Messi dans le dernier tiers. Cette image était trop familière au Madridismo. Chaque visage heureux s’est transformé en peur. Alors qu’un face à face imminent avec Courtois semblait inévitable, le vétéran légendaire de 13 ans, dont le début a surpris la salle, a exécuté la poursuite et le tacle de toute une vie. Marcelo a tapé le ballon hors du parcours de Messi et son coéquipier Varane l’a remis aux mains de Courtois.

Immédiatement après, les membres ont imité ses battements de poitrine. “Il (Marcelo) a sauvé nos mégots.” dit Rodriguez. La cerise sur le gâteau était l’entrée de substitution et le but de 50 secondes de l’ancien attaquant de Castilla Mariano Diaz. Cela a signé, scellé et livré la première victoire à domicile du Clásico en Liga depuis 2014. Après le coup de sifflet final, les membres se sont réunis pour une photo de groupe euphorique et sont revenus à l’intérieur pour célébrer que l’équipe reprenait la tête de la Liga.

Rodriguez a été témoin du niveau d’enthousiasme: «Les membres ont beaucoup de confiance. Si l’équipe joue le reste des matchs de la même manière qu’elle l’a fait en deuxième mi-temps, il ne fait aucun doute que nous serons champions. » Il reste douze matchs dans la campagne. 36 points sont encore à gagner. Néanmoins, cette victoire a emporté les malheurs du mois dernier et a redonné espoir aux Madridistas du New Jersey.

Sur la côte opposée où se trouvent l’île d’Alcatraz et le Golden Gate Bridge, la zone de la baie de San Francisco de Peña Madridista (@madridistasSF) s’est également réunie pour soutenir et représenter le Real Madrid. L’anticipation et l’excitation étaient au rendez-vous. Au coup d’envoi, plus de 150 membres ont rempli leur siège social du centre-ville appelé «BuzzWorks».

Semblable à leur sœur Peña dans le New Jersey, la formation de départ a choqué les supporters en blanc, en particulier le président Kermit Lucena, qui a déclaré: “Zidane est hella imprévisible.” Le vice-président Cesar Orozco a souligné le choix de l’arrière gauche: «J’ai été surpris de voir Marcelo recommencer (Ferland) Mendy. La forme de Marcelo a énormément chuté au cours des deux dernières saisons. » Peu eux et les autres Madridistas savaient que ce serait Marcelo qui aurait fait le jeu défensif du match pour conserver une avance de 1-0 avec 15 minutes à jouer.

Les Madridistas du premier et du deuxième étage sautaient de joie après que les buts de Vinicius Jr et Mariano aient percé le filet de Barcelone. Les rugissements et les chants n’ont pas été entendus aussi fort depuis la finale de Kiev. Après le coup de sifflet final, les membres se sont réjouis avec exubérance. Même le président Lucena est passé derrière les platines DJ pour donner un coup de fouet à la fête.

Quant à la campagne restante de la Liga, les Madridistas de San Francisco ont partagé les perspectives de leurs frères du New Jersey. Lucena a fait remarquer: «Le calendrier semble un peu en notre faveur, j’ai donc une bonne idée de gagner la ligue. C’est l’heure.” Orozco a appuyé ce sentiment mais avec une note prudente, “La ligue ne sera pas décidée par le Clásico, mais plutôt quelle équipe fera une erreur et perdra des points contre les soi-disant petites équipes.”

Ces deux Peñas sont les porte-étendards du Madridismo américain. Ils sont désormais sous la direction de leur deuxième président après que les membres fondateurs Kenneth Jamora (SF) et José Pérez (NJ) aient purgé leur peine. Malgré le changement de direction, Peñas San Francisco Bay Area et Zona Real n’ont pas raté un battement et continuent de mettre en lumière le Madridismo dans leurs régions. Mars a pris un excellent départ pour les deux centres côtiers du Madridismo. Le 34ème titre de Liga est au bout du tunnel.

Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur Californie (@RmSurCalifornia)