Le New York City FC recrute le manager de Man City féminin

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 6:15

Le manager de Manchester City, Nick Cushing, quittera son poste début février pour devenir assistant de Ronny Deila au New York City FC.

Grâce à cette décision, Cushing, qui a remporté trois Coupes continentales, deux Coupes FA et un titre de Super League féminine avec City depuis leur création en 2014, au sein du City Football Group alors qu’il rejoint leur franchise MLS.

“La décision de quitter MCWFC a été incroyablement difficile compte tenu des joueurs et du personnel fantastiques que nous avons ici et du succès incroyable que nous avons obtenu ensemble – ce n’est pas un que j’ai pris à la légère”, a déclaré Cushing sur le site Web de la ville.

«Nous avons eu six saisons et demie incroyables et j’ai vraiment apprécié de travailler avec tout le monde – je serai extrêmement ému de partir, mais je suis très excité pour mon prochain rôle au sein du City Football Group.

“Faire le lien avec New York et Ronny est une excellente opportunité et je suis vraiment impatient de travailler dans la MLS.”

Le dernier match en charge de Cushing devrait être le match de Super League féminine à domicile contre Arsenal le 2 février.

Après son départ, l’actuel directeur adjoint Alan Mahon prendra en charge la première équipe pour une période intérimaire, assisté de l’ancien entraîneur des moins de 21 ans de l’Angleterre, Brian Eastick.

Le déménagement de Manchester à New York a été un chemin bien tracé pour les entraîneurs au sein du City Football Group.

Patrick Vieira et Domenec Torrent a précédemment été entraîneur-chef à New York après avoir rejoint l’équipe masculine à City, l’ancien patron du Celtic Deila ayant remplacé Torrent à New York plus tôt ce mois-ci.

