Le nouveau Boca de Russo: le joueur intéressé à renforcer la défense est Carlos Zambrano

Il La bouche de Miguel Angel Russo Continuez à armer. Dans les dernières heures, le départ de Paolo Goltz vers Gymnastique, le “Xeneize” souhaite donc occuper ce poste.

Le journaliste Martin Costa signalé dans ‘Faucons et pigeons»(Du lundi au vendredi à 12 heures TNT Sports) que le plus possible pour arriver est Carlos Zambrano, Défenseur central péruvien de 30 ans. La seule chose qui ne ferme pas, c’est qu’il n’a eu aucune action au cours des six derniers mois Dinamo Kiev (Ukraine).

Son nom est apparu sur la scène sur la recommandation de Ricardo Gareca, qui lui a demandé de changer de club s’il voulait rester dans sa considération pour la sélection Pérou.

L’idée de “Xeneize” était d’obtenir un prêt de 12 mois, bien que son salaire élevé éloigne les partis. Russo Elle compte actuellement quatre usines: Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Junior Alonso et Gastón Ávila. Le cinquième arrivera-t-il?