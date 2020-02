Le nouveau destin de Jeffrén Suárez

Il n’avait plus d’équipe depuis l’été, mais Jeffrén Suárez porte encore une chemise. Le bleuâtre de Slaven Belupo, ensemble de la ville croate de Koprivnica qui occupe la septième position dans la Ligue du pays des Balkans. Ce sera la septième équipe de sa carrière professionnelle et le sixième pays où il propose son football, après l’Espagne (Barça et Valladolid), le Portugal (Sporting CP), la KAS Eupen (Belgique), la Suisse (Grasshopers) et Chypre (AEK Larnaca).

02/10/2020

À 22h54

CET

Jeffrén fait partie de ces joueurs qui ont peut-être atteint le sommet trop tôt. Foudre pour le groupe et très bien dotée techniquement, blessures et régularité ne l’ont pas accompagné. Né au Venezuela, mais élevé à Tenerife, il est arrivé au Barça dans la phase de la jeunesse et de là il brûlait les étapes jusqu’à ce qu’il atteigne la première équipe par la main de Pep Guardiola, qui lui a fait ses débuts dans la première division en mai 2009 à Majorque, en remplacement de Pedro. Quelques mois plus tard, en septembre de la même année, il a fait sa première en Ligue des champions, remplaçant Andrés Iniesta lors d’un match au Camp Nou contre le Dynamo à Kiev.

Mais si l’on se souvient de quelque chose, son pas au Barça est d’être l’auteur d’un but dans la “petite main” du Real Madrid un an plus tard, en 2010. “Villa double”, les buts de Xavi, Pedro … et Jeffrén .

Le Sporting du Portugal a payé en 2011 environ quatre millions d’euros, en comptant les variables, pour la fin habile, mais il n’a pas terminé le set au cours des trois saisons où il était à Lisbonne. Il est retourné en Ligue pour jouer à Valladolid avant de commencer une tournée de la KAS Eupen belge, des Grasshopers suisses et de l’AEK Larnaca chipiotra jusqu’à l’atterrissage en Croatie.

“Si, il y a dix ans, on m’avait dit que je jouerais dans la Ligue croate, je n’y aurais pas cru, mais le football est le meilleur sport du monde car on ne sait jamais quel défi vous attend”, a expliqué Jeffrén dans sa présentation avec Slaven Belupo. “Je promets de faire de mon mieux tous les jours et j’espère avoir une adaptation rapide”, a-t-il ajouté. Le football donne à Jeffrén une nouvelle opportunité.