Le nouveau message de Ricky Centurion: “Même si je suis mort à l’intérieur, je vais quand même rester debout”

Ce dimanche, il est décédé Melody pasini en raison d’un arrêt cardiaque pendant la conduite. La femme de 25 ans était la petite amie de Ricardo Centurion, qui a publié ce mercredi soir un nouveau message, cette fois de remerciements.

“Merci à tous pour les messages. Je n’ai pas la force de répondre à tout le monde, il y en a des milliers et ils m’ont tous souhaité de la force pour Mel. Je veux leur dire de rester tranquille que même si je suis morte à l’intérieur, je continuerai à la défendre, à ma famille, à sa mère, à son père, à sa sœur, à sa grand-mère “, a-t-il commencé.

“Ricky” est en quarantaine en raison du coronavirus. “Personne n’imagine la douleur ressentie. Je pense que ce n’est plus de la douleur, c’est de la marche parce que nous avons de la lumière, mais la force est de moins en moins. Prions simplement pour que cette famille donne la paix et le repos éternel à Mel. Pour qu’à temps nous puissions nous lever et continuer à sourire, c’est ce que je voulais le plus “, a-t-il poursuivi.

Le nouveau message de Ricky Centurion

“Ce message s’adresse à ceux qui l’ont connue, à tous ceux qui ont pris le temps d’écrire. Elle repose déjà en paix. Salutations. Famille Centurion”, a conclu le joueur de Velez sur son compte Instagram.