Le nouveau patron de Barcelone admet son intérêt pour la signature de l’attaquant après un départ désolé

Date de publication: Mercredi 29 janvier 2020 7:57

Quique Setien a admis qu’il accueillerait un autre attaquant à Barcelone si le club retirait sa signature en janvier.

Les géants catalans tentent d’ajouter une nouvelle recrue ce mois-ci pour compenser la blessure au genou de Luis Suarez qui empêchera l’Uruguay de rester en action pendant quatre mois.

Barcelone accueillera Leganes dans la Copa del Rey jeudi dernier, le club semblant avoir échoué dans une tentative d’éloigner Richarlison d’Everton.

Les négociations auraient également échoué sur un accord pour Rodrigo de Valence, et Setien a admis qu’il serait heureux de voir un nouveau visage arriver avant la fin du mois.

“Je suis ravi de ce que j’ai”, a déclaré Setien.

“Nous ne pouvons nier qu’il serait intéressant qu’un autre joueur puisse arriver.

«Je compte sur ceux que j’ai et ceux qui peuvent arriver sont également les bienvenus.

«Si cela ne se produit pas, je serai ravi de ce que j’ai. Si un numéro neuf arrive, il sera le bienvenu. Cette équipe est prête à concourir sur tous les fronts. »

Se préparant à accueillir jeudi les adversaires de la Liga, Leganes, au camp de Nou, le patron du Barça, Setien, a insisté sur le fait que son équipe devait toujours être sur ses gardes.

“La réalité est que cette équipe peut rendre les choses difficiles pour beaucoup de clubs, ils font assez bien malgré leur position dans le tableau”, a déclaré Setien.

«Ce qu’ils font, ils le font bien. Ils se sont améliorés et ont un autre dynamisme qu’ils n’avaient pas il y a quelques mois.

«Ils peuvent surprendre, nous devons nous concentrer complètement sur le fait que cela ne va pas être facile.

«J’ai toujours aimé la Copa del Rey. Je vais certainement essayer de gagner, tout comme je vais essayer de nous hisser au sommet de la Liga et de remporter la Ligue des champions. “

Le patron de Leganes, Javier Aguirre, a insisté sur le fait que son équipe pouvait encore se tailler une chance de victoire, bien que Barcelone soit clairement favori.

“Je ne vous dirais pas que nous sommes favoris parce que je mentirais, mais nous aurons notre chance à Barcelone”, a déclaré Aguirre.

“Nous allons essayer de profiter de nos vertus que nous avons, l’équipe le veut et le voit comme une opportunité en or, et ce serait également un magnifique coup de pouce pour la Liga aussi.”