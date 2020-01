Le nouveau record de buteur de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Il l’a encore fait. Comme d’habitude ces dernières années, le Portugais a dosé son physique pour atteindre le dernier tronçon de la saison au plus haut niveau. Tant et si bien que ce cours a juste battu un record de buteur datant de 2005. L’exmadridista a réussi à être le premier joueur de l’équipe de bianconero à marquer en 8 matchs de Serie A consécutifs depuis David Trezeguet.

27/01/2020

À 20:14

CET

Javier Villodres

Malgré la défaite de dimanche contre lui Naples, Cristiano a marqué à la 90e minute de prendre le record qui le place comme l’un des meilleurs buteurs de la ligue italienne de tous les temps avec 17 buts cette saison. De cette façon, Ronaldo présente sa candidature à la Ligue des Champions dans un excellent état de forme quelques semaines après le match nul contre l’Olympique de Lyon.

Il La Juve trébuche dans la ligue Cette série A est l’une des plus étroites à retenir depuis longtemps. Les trois premiers classés sont moins de 5 points les uns des autres et tout échec à partir de maintenant finirait par décider du titre. L’arrivée d’Antonio Conte à l’Inter Milan aurait servi à relancer la compétition pour la ligue italienne et pour que les stars de la Juventus ne s’endorment pas.