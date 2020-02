Le nouveau run-up de la Juventus Champions League

Une autre histoire commence pour la Juventus demain. Qui est fait d’Europe et de rêves, d’ambitions, de Cardiffs maudits, de poubelles, d’Amsterdam, de larmes, de protestations. La Juventus Champions League est une terre promise et le premier des écrits est en français. Lyon, Rhône et Alpes, un train rapide qui va repartir. Ici, la coupe controversée, convoitée, en sueur et glissante dans les temps modernes a les caractéristiques de cette montagne que le train rapide noir et blanc ne peut pas percer. Ainsi, omnivore, la Juventus s’est habillée en noir et blanc qui au cours des deux dernières années a dévoré ses rêves. L’inversé au cœur de Cristiano Ronaldo, le gored à la poitrine de Matthijs de Ligt. Liez d’amitié avec l’ennemi que vous n’avez pas réussi à vaincre. Madama du football a vieilli mais a changé de maquilleuse. Il a choisi celui qui dans sa carrière a conçu une grande chorégraphie mais qui est sec Oscar. “Nous voulions Maurizio Sarri, nous avons pris Maurizio Sarri”, Andrea Agnelli dixit. Le choix a été fait par pragmatisme, car les devises ne sont pas surmontées par les tailleurs, mais aussi par le style. Gagner est toujours la seule chose qui compte, peut-être même essayer de divertir. La Juventus à la recherche d’une identité, après la simple poursuite du but par tous les moyens tactiques, s’est heurtée à deux reprises au dernier acte. Massimiliano Allegri a raison, l’Europe est un manège, aller au fond est déjà un exploit mais la Juventus veut que le nom soit gravé, pas seulement le regret des applaudissements. La course à l’Europe reprend donc demain à Lyon. Contre un jeune club, vendeur, qui conquiert des locaux et les transforme en promesses, avant de devenir champions. Aulas a construit une entreprise de football talentueuse, très différente de l’univers de la Juventus qui regarde d’autres soleils et horizons. Il y a une montagne pour les diviser mais la même ambition, car lorsque vous êtes en phase à élimination directe, le monde devient un précipice pointu et gluant, comme cette coupe. Chimère et rêve. Le run-up recommence demain.