Le nouvel agent de Leroy Sane pourrait-il compromettre un déménagement au Bayern Munich?

Juste au moment où les fans du Bayern Munich pensaient que Leroy Sane était à la portée du club, l’univers a lancé une balle courbe à l’équipe. L’ailier de Manchester City a licencié ses agents sans aucun avertissement et est passé de l’agence de joueurs de David Beckham à LIAN Sports. Alors que LIAN est connu pour orchestrer les mouvements de ses clients, Florian Plettenberg de Sport1 affirme que le Bayern devra tout renégocier avec les nouveaux agents afin de conclure un accord. Rien n’est encore gravé dans le marbre.

MISE À JOUR # Sané: Son passage à LIAN Sports entraînera de nouvelles négociations entre #FCBayern, #ManCity et le joueur. L’accord est loin d’être parfait. L’une des plus grandes questions est son niveau de performance après son prochain retour. De plus, FCB essaie de faire baisser son prix. @ SPORT1

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 22 janvier 2020

Alors que Bild avait précédemment rapporté que Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidzic étaient déjà en contact avec les nouveaux agents de Sane, le fait que des renégociations soient nécessaires pourrait permettre à Man City de se frayer un chemin dans l’image. Jusqu’à présent, Sane a rejeté toutes les tentatives des citoyens de prolonger son contrat – qui sait si cela va changer avec ses nouveaux représentants?

De plus, le Bayern essaie également de faire baisser le prix de Sane, et les performances du joueur sont incertaines après sa blessure au LCA. Alors que Pep Guardiola prétend que l’Allemand est bien sur la voie de la récupération, nous ne saurons pas comment il va avant de se lancer, ce qui pourrait prendre des mois.

Somme toute, ce qui était très compliqué il y a six mois n’a pas été plus simple. Alors que la saga Leroy Sane se prolonge, les choses ne semblent que devenir plus incertaines. Espérons que tout sera résolu dans les prochains mois, sinon l’été prochain sera encore plus dramatique que le précédent.