Le nouvel an de Sunderland avec l’arrivée des chats noirs

SUNDERLAND, ANGLETERRE – 11 JANVIER: Sunderland manager Phil Parkinson pendant le Sky Bet League One match entre Sunderland et Wycombe Wanderers au Stadium of Light le 11 janvier 2020 à Sunderland, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Sunderland a l’air d’avoir tourné un coin. La nouvelle année semble avoir apporté aux fans des Black Cats un nouveau Sunderland. La victoire de quatre contre zéro de samedi contre Wycombe Wanderers, alors leader de la Ligue 1, était sans aucun doute leur meilleure performance de la saison.

Sunderland a changé sa saison après avoir chuté à la position de ligue la plus basse de son histoire. Après six matchs sans défaite, les Wearsiders sont de retour dans le combat de promotion. Ces nouveaux fans de Sunderland voient, pourraient encore se retrouver dans le championnat.

Nouvel an nouveau Sunderland

Deux matchs, deux victoires, deux excellentes performances

Depuis le début des années 2020, Sunderland en a tiré un et en a remporté deux. Le match nul à Fleetwood Town a été un bon résultat mais en raison de la performance, ils auraient dû gagner. Cependant, ce sont les deux derniers matchs où les fans ont commencé à croire.

Contre Lincoln City le premier samedi de la nouvelle année, Sunderland a réalisé une superbe performance au premier semestre pour mener à trois à zéro à la mi-temps. Avec le match gagné, les Black Cats se sont détendus en seconde période. Contre Wycombe, Sunderland a produit une performance globale encore meilleure, en particulier au premier semestre où ils ont dominé les leaders de la Ligue 1 pour mener à trois contre zéro à la mi-temps. En vérité, le score à la mi-temps a flatté Wycombe qui aurait pu suivre de plus près. La domination de Sunderland a continué et même si un seul but de plus a été marqué, Sunderland valait bien sa victoire de quatre nuls.

Unbeaten Run Extended

Les Black Cats ont certainement réjoui leurs fans de Noël et du Nouvel An ces dernières semaines. Depuis la défaite de Gillingham, Sunderland en a remporté trois et tiré au sort trois de ses six derniers matchs. Cette course a vu le club passer de sa position de ligue la plus basse à la sixième place de la Ligue 1. Avec seulement six points à séparer et la première place, Sunderland est de retour dans la course à la promotion et a un match en main.

Phil Parkinson bien faire les choses

Les performances et les résultats améliorés de Sunderland ces derniers temps suggèrent que le manager Phil Parkinson finit par faire les choses. Au cours de ses deux premiers mois en charge, les Black Cats sont tombés dans le classement à un rythme alarmant. Ils se sont retrouvés dans la position de ligue la plus basse de leur longue histoire. Non seulement les résultats étaient médiocres, mais les performances aussi. Beaucoup se sont demandé si cela avait été une erreur d’avoir nommé Parkinson et si cela valait la peine d’admettre une erreur et de le remplacer.

Cependant, il semble que Parkinson a stabilisé le navire et les résultats et les performances se sont améliorés. Sa formation de wingback porte ses fruits, Denver Hume et Luke O’Nien se distinguant admirablement. Au milieu de terrain, le capitaine Max Power et George Dobson commencent à montrer des signes de bon partenariat. Avec Chris Maguire regardant en arrière et Lynden Gooch et Charlie Wyke jouant avec constance, il y a lieu d’être optimiste sur Wearside.

Chris Maguire revient à son meilleur

Avec trois buts en trois matchs, Chris Maguire, après un mauvais parcours semble retrouver son meilleur niveau. Non seulement les objectifs ont recommencé à flotter, mais les performances et la passion de l’Écossais ont montré pourquoi les fans l’appellent «le roi».

Ses deux buts contre Wycombe, alors haut de la table, ont couronné un excellent affichage de l’avant. Il a envoyé le gardien dans le mauvais sens avec sa pénalité avant de montrer le type de passion que les fans aiment. Son deuxième coup franc a été savamment exécuté, ne laissant aucune chance au gardien de but. Une forme et en forme Chris Maguire pourrait avoir un énorme mot à dire dans la course de promotion de cette saison.

Charlie Wyke montre son efficacité

L’attaquant Charlie Wyke a eu 18 mois difficiles depuis son arrivée sur Wearside. Des blessures et un manque de forme et d’objectifs ont entraîné une période frustrante pour le joueur, le club et les supporters. Lorsque Wyke a signé à Bradford City en 2018, les fans pensaient qu’ils allaient trouver un homme cible efficace qui pourrait marquer des buts. Cela a pris du temps, mais ils semblent enfin obtenir le joueur qu’ils ont signé.

Sous Phil Parkinson, Wyke semble avoir trouvé ses pieds à Sunderland. Le grand attaquant a entamé les six derniers matchs, tous sans défaite. Sa présence à l’avant, sa volonté de poursuivre et de refermer les défenseurs ont causé des problèmes à l’opposition. Bien qu’il n’ait marqué qu’un seul but en six matchs, son efficacité a été cruciale pour la récente reprise de forme des Black Cats.

Lynden Gooch et Denver Hume en grande forme

Gooch et Hume profitent actuellement de leurs meilleurs sorts dans le rouge et le blanc. Gooch a été membre de l’équipe première depuis plusieurs saisons; cependant, après quelques périodes incohérentes dans les onze de départ, l’Américain semble être dans la meilleure forme de sa carrière. Le milieu de terrain polyvalent a marqué sept buts jusqu’à présent, ce qui a plus que doublé son total de buts en carrière. Des performances constantes ont également montré que Gooch est en train de devenir l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

Denver Hume vit actuellement son rêve d’enfance. Contre Wycombe, le joueur de 21 ans a marqué son premier but à Sunderland. Né dans le nord-est de l’Angleterre, Hume a rejoint Sunderland à l’âge de 10 ans. Après une période difficile à l’arrière gauche, le jeune a brillé récemment dans le rôle d’ailier gauche. Sa capacité d’attaque a donné à Sunderland une dimension supplémentaire à l’avenir.

S’exprimant après le match de samedi, Hume a déclaré:

«Je me suis amélioré depuis le début de la saison et je pense que cela passe par une série de matchs. Votre confiance est grande et la gaffe a été formidable avec moi.

La formation et le style me conviennent vraiment, j’aime aller de l’avant et participer aux attaques. »

Course de promotion de retour

La course à la promotion est définitivement de retour en ce qui concerne Sunderland. Leur course de mauvaise forme n’a pas fait autant de dégâts qu’elle aurait pu le faire. Les équipes au-dessus d’eux ont eu des séries de forme irrégulières permettant aux Black Cats de rester en contact avec la moitié supérieure de la table. Grâce à leur invincibilité de six matchs, ils ne sont qu’à six points du premier rang avec un match en main. Le club et ses fans cherchent désespérément à obtenir une promotion. Si la forme actuelle devait continuer, alors ce qui semblait hautement improbable début décembre pourrait se produire.

