Le nouvel entraîneur Nolan convaincu que West Ham évitera la relégation

Date de publication: Mardi 11 février 2020 3:33

Nouveau West Ham entraîneur Kevin Nolan dit qu’il a vu suffisamment de Hammers à l’entraînement pour le convaincre qu’ils éviteront la chute.

West Ham est à un point au-dessus de la sécurité avec son voyage reporté à Manchester City susceptible d’être réorganisé pour la semaine prochaine avant de visiter Liverpool le lundi suivant.

Nolan et l’ancien entraîneur de l’Angleterre Paul Nevin ont rejoint l’équipe d’entraîneurs de David Moyes en janvier, et ayant eu la chance de voir la première équipe en action, Nolan est convaincu que l’équipe est capable d’échapper aux ennuis.

“J’en ai assez vu des gars à l’entraînement”, a déclaré Nolan sur le site Internet du club.

“Ils connaissent la tâche qui nous attend et c’est la première semaine où le gaffer a pu apporter une réelle contribution à ce qu’il veut montrer. Nous espérons donc pouvoir voir de bonnes choses positives.”

“Nous avons tous été dans ces situations auparavant, nous savons tous ce qui est nécessaire et nous sommes très confiants que nous pourrons y arriver à la fin de la saison.”

Nolan a travaillé comme joueur / manager à Leyton Orient et Notts County et savoure l’opportunité d’apprendre de Moyes à West Ham

“J’ai vraiment hâte d’apprendre de lui aussi”, a déclaré Nolan. “C’est un gars de haut niveau, je l’ai rencontré à quelques reprises en dehors du football lors de dîners et d’événements, afin de pouvoir travailler avec lui 24h / 24 et 7j / 7 et de l’avoir à vos côtés, sans manquer de respect, est un tel honneur.

“Le fait que ce soit à West Ham est encore mieux et j’ai vraiment hâte de rester coincé dans tout ça!”