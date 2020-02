Le Paris Saint-Germain a d’énormes problèmes sur et en dehors du terrain

Crédit photo: .

Une semaine, c’est long dans le football et certainement, les choses peuvent changer pour le meilleur ou pour le pire. Le Paris Saint Germain peut être confortablement placé pour un autre titre de champion, mais ce sont de graves problèmes qui traversent le cœur du club de football sur le terrain et en dehors. Des problèmes avec le propriétaire à la mécontentement des fans et des joueurs, une atmosphère toxique se crée autour du club de la capitale française.

D’énormes problèmes traversant le Paris Saint-Germain

Le propriétaire du Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi est à la hauteur du problème

Les problèmes du PSG commencent au sommet du club, le propriétaire Nasser Al Khelaifi étant accusé d’avoir remis des pots-de-vin à l’ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke. Cependant, bien que son cas de corruption ait été abandonné, ces nouvelles accusations ont mis le PSG sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons sur le terrain.

Al Khelaifi contestera les accusations, mais il pourrait faire face à une enquête plus approfondie avec un autre problème plus petit également en cours d’examen. Ces accusations n’auraient pas pu arriver à un moment plus difficile pour les Parisiens. On ne sait pas ce qui se passera à côté du propriétaire du PSG, mais les problèmes nécessitent une résolution rapide pour mettre le PSG hors du feu des projecteurs.

L’avenir de Thomas Tuchel reste dans le doute

Le PSG doit également faire face à la spéculation constante sur le manager Thomas Tuchel. Bien que Tuchel n’ait jamais dit qu’il était mécontent, il reste sous spéculation intense sur son travail avec des clubs dont le Bayern Munich intéressés par ses services. Tuchel a livré le titre d’une ligue en dix-neuf mois à Paris et un autre est en route. Cependant, ils veulent désespérément que le trophée de la Ligue des champions arrive à Paris. Mais le club continue de se débattre dans les phases à élimination directe de la compétition pour ne pas aller plus loin que les quarts de finale.

Ils se sont rendus à Manchester United la saison dernière et ils sont maintenant confrontés à la perspective de repartir après avoir perdu le match aller de leur huitième de finale contre le Borussia Dortmund. Ils ont besoin d’une grosse performance à Paris, mais leurs performances récentes en particulier sur la défensive ont laissé les fans très inquiets. Le PSG a encaissé neuf buts lors de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues, ce qui est inacceptable pour une équipe de son calibre. Ils doivent rapidement se ressaisir, sinon la saison se terminera une fois de plus en déception.

Une défaite à Dortmund au match retour aurait certainement accru la pression sur Thomas Tuchel. Les fans sont déjà frustrés par leurs performances récentes et le manque de combat dans les jeux cruciaux. L’avenir de Tuchel est dans le doute et on ne sait pas s’il sera toujours au club la saison prochaine.

Les joueurs du PSG sont frustrés, pris dans des scandales inutiles et se battent pour leur avenir

Les joueurs du PSG ressentent également la chaleur avec la frustration et la pression s’intensifiant suite à cette défaite à Dortmund. La frustration de Neymar a été créée la semaine dernière. Le Brésilien s’est senti mécontent d’avoir été exclu de son match de championnat avec Amiens.

Sa misérable semaine a continué avec une mauvaise performance à Dortmund et un carton rouge contre Bordeaux dans la victoire 4-3 du PSG. L’avenir de Neymar reste dans le doute et les spéculations sur une sortie du PSG ne feront que s’intensifier après sa semaine de pure frustration. Cependant, il n’est pas le seul joueur frustré par Presnel Kimpembe contraint de s’excuser pour le comportement de son frère sur les réseaux sociaux. Le défenseur a fait part de ses excuses au manager Thomas Tuchel après que son frère a publié une vidéo explicite sur la famille de Tuchel. Marquinhos s’est également excusé auprès du club après avoir publié une vidéo des récentes célébrations des joueurs lors d’une fête d’anniversaire commune. Ce sont des problèmes inutiles qui font glisser le PSG sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons.

En plus de cela, l’avenir de certains des joueurs se glisse également sous les projecteurs. Le contrat de Thiago Silva expire à la fin de la saison et rien n’indique que le PSG lui donne un nouveau contrat. Le Brésilien a été un formidable serviteur du club et un leader dans les vestiaires. Les joueurs veulent qu’il reste, mais l’avenir de Silva est entre les mains du club. L’avenir d’Edinson Cavani est également en cause malgré son récent retour dans l’équipe. L’Uruguayen a cherché tout le monde où il rejoignait l’Atletico Madrid en janvier. Il pourrait encore en été avec une nouvelle offre à proposer.

Le match avec le Borussia Dortmund pourrait définir leur saison

La saison du PSG repose sur le match du Borussia Dortmund dans quelques semaines. Une défaite qui intensifiera une atmosphère qui devient toxique après une semaine difficile. Leur performance abjecte au match aller n’a fait qu’exacerber la frustration autour du club de football. La pression est au rendez-vous, la gloire de la Ligue des champions étant la principale priorité d’ici la fin de la saison.

