Le Paris Saint-Germain fait un don de 100 000 € à Coronavirus Fight

Le côté de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, a fait un don de 100 000 € pour aider à combattre le coronavirus en France, selon BBC Sport. Cela équivaut à environ 91 000 £.

L’argent donné par le club servira à fournir une aide aux enfants, aux personnes âgées et aux sans-abri en France qui ont été touchés par le virus. De plus, il servira à soutenir les médecins de première ligne et à former des bénévoles pour les aider alors que la maladie continue de se propager.

Il y a eu plus de 1 300 décès en France et le pays a le cinquième taux de mortalité par coronavirus le plus élevé.

Thierry Robert, PDG du Secours Populaire, l’organisme de bienfaisance recevant le don, a déclaré: «Le Secours Populaire Français et nos 80 000 coordinateurs bénévoles / collecteurs de fonds sont très reconnaissants pour le soutien du Paris St-Germain.

«Encore une fois, le Paris St-Germain répond à un appel de notre association caritative pour venir en aide aux victimes de la pauvreté ou de l’exclusion sociale.

«Cet appui permettra au Secours Populaire Français d’agir rapidement pour soulager les souffrances des plus touchés par les conséquences de cette crise sans précédent.»

Le club a également publié un court métrage spécial arborant la phrase Tous Unis sur le devant, qui se traduit par «All Together».

Il met également à nu le logo d’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Les fonds récoltés serviront à soutenir les professionnels de santé.

Il y a 1500 chemises en édition limitée en vente pour 175 € chacune.

A partir d’aujourd’hui, des chemises 1⃣5⃣0⃣0⃣ seront en vente pour 175 €.

La totalité du produit de la vente sera reversée à @APHP.

Le club remercie ses partenaires de maillot @nikefootball, @All, @QNBGroup et @ooredoo qui ont souhaité partager leurs droits. pic.twitter.com/I3xwK8XLpC

– Paris Saint-Germain (@PSG_English) 26 mars 2020

Le président et chef de la direction du club Nasser Al-Khelaifi a déclaré: «Nous ne pouvons pas être assez reconnaissants pour le travail formidable et courageux que le personnel de santé accomplit chaque jour pour faire face à cette urgence.

«Ces femmes et ces hommes extraordinaires sont un exemple pour nous tous. La lutte sera longue et le club voudrait les aider avec ce dont ils ont le plus besoin: se reposer, manger et partager quelques instants de réconfort avec leurs proches. »

