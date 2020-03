Le parquet italien demande d’archiver le dossier Balotelli sur les violences

Le parquet de Brescia (nord) a demandé ce mercredi de déposer une plainte contre Balotelli pour le viol présumé d’une jeune fille de moins de 18 ans, car, selon le procureur responsable, les allégations ne sont pas crédibles.

25/03/2020 à 19:09

CET

sport.es

Après avoir étudié le cas et analysé les conversations téléphoniques et l’échange de messages entre Balotelli et la fille qui l’a dénoncé, le procureur de Brescia Barbara Benzi a demandé d’archiver l’affaire, selon les médias italiens.

L’affaire remonte à plus de trois ans, alors que Balotelli jouait encore en Ligue 1 française portant la chemise Nice et a été dénoncé par une fille de Bassano del Grappa (nord-est de l’Italie) pour un viol présumé.

Cependant, Balotelli et ses avocats ont répondu à la demande reçue par une autre accusation, dans laquelle ils ont dénoncé la jeune fille comme un chantage. Selon le footballeur italien, la jeune fille lui a demandé 100 000 euros pour “acheter“Son silence, assurent les médias italiens.

L’affaire a été transmise ce mercredi par le parquet de Brescia au juge d’instruction, qui doit décider d’accepter ou non les demandes et de porter plainte.