Le parti qui a construit une “bombe biologique” qui tourmente Bergame et toute l’Italie: Atalanta vs Valencia

Avec la cathédrale gothique de Milan en arrière-plan, plusieurs tables sont unies par une passion qui vient des années Bergame. Assis, un groupe de fans de Atalanta ils partagent la nourriture et les expériences de la nuit précédente dans le quartier Navigli. Ils se moquent des fans de la ValencePeu à peu, ils sont regroupés sur la «Piazza del Duomo». La scène date du 19 février dernier, jour du premier match des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce pourrait être une journée de football comme les autres … C’est devenu le jour où une “bombe biologique” est née.

Une vague de fans d’Atalanta copó Milan. Comme le stade où “Papu” Gomezle Atleti Azurri d’Italia, avec une capacité de 16 000 spectateurs, l’UEFA a propulsé le jeu dans le San Siro, qui abrite 44 236 personnes. C’était deux semaines avant que l’Organisation mondiale de la santé décrète le coronavirus comme pandémie. L’atmosphère autour du Galerie Vittorio Emanuele C’était similaire à ce que l’on peut voir dans toute compétition entre clubs européens. Des supporters chantant pour leurs équipes au milieu des milanais habillés de leurs manteaux élégants et pleinement impliqués dans leur activité quotidienne. Des gens pressés et de nombreuses personnes marchant dans l’une des zones les plus exclusives de la péninsule Italique. Succession d’images qui expliquent ce qui s’est passé ensuite.

“Cette fête était une bombe biologique. Le virus circulait déjà à cette époque et les 40 000 fans qui ont voyagé de notre ville à San Siro ont été infectés et ont propagé la maladie.” La phrase puissante appartient Giorgio Gorimaire de Bergame, la ville la plus touchée par la souche Covid-19 dans la région de Lombardie, avec 6 720 malades et plus de cinq cents morts. Le responsable de la pneumologie de l’hôpital «Papa Juan XXIII» de Bergame, Fabiano di Marco, s’est également concentré sur l’événement sportif qui a mobilisé les fans de «neroazurri» à Milan, à environ 55 kilomètres de sa ville: «Le problème a augmenté lorsque les citoyens de Bergame sont allés voir Atalanta-Valence. En bus, en voiture, en train. C’était une bombe biologique, malheureusement. En plus de cela, ils sont restés des heures à faire la fête et sans s’en rendre compte, ils ont augmenté la probabilité de contagion ».

Ce match était une bombe biologique

En même temps que l’Italie s’étonnait de la vitesse de dispersion du Coronavirus, Atalanta a certifié sa passe pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après avoir battu Valence 4-3 dans un stade de Mestalla sans public. Buts slovènes Josip Ilicic, le déséquilibre de «Papu» Gómez et les mouvements de Joseph Luis Palomino ils ont fait place à la célébration. Les footballeurs vainqueurs ont montré un maillot avec un message d’encouragement pour leur ville. “Bergame, pour vous”, était le message manuscrit, qui disait aussi “n’abandonne jamais”.

Ces derniers jours, les images se déchiraient. Des caravanes de camions militaires avec des cercueils ont quitté Bergame pour d’autres villes car il n’y a plus d’espace dans le cimetière local pour tant de morts en même temps. Jusqu’à présent, l’Italie accumule 74 583 infectés et 7503 décès. La communauté valencienne a également un œil sur le transfert des fans espagnols à Milan: quelque 3.000 fans sont venus de Valence, où ils s’inscrivent aujourd’hui 115 décès sur 2167 cas (Parmi les infectés de l’équipe “Che” se trouve le défenseur argentin Ezequiel Garay).

Pendant les courts moments de célébration de l’Atalanta, personne n’a imaginé une scène de cultivation pour tant de douleur et de malheur. Le match avec Valence à Milan est devenu une “bombe biologique”. Ce qui est venu ensuite a servi à le vérifier. La réalité a brûlé une phrase que Bergame et toute l’Italie n’oublieront jamais.