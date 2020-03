Le “ patient zéro ” de Valence est libéré

Le journaliste Kike Mateu a été libéré avec succès de COVID-19.

Celui qui a été infecté par le coronavirus lors de son expédition en Italie pour couvrir l’Atalanta-Valencia a été libéré aujourd’hui après avoir réussi à se remettre de la maladie virale classée comme pandémie.

Coronavirus. Jour 25. Deuxième partie de l’extension. 116 minutes de la finale. Le médecin entre dans ma chambre, me regarde et me tire dessus. Marque Iniesta. J’ai donné le deuxième négatif. Le jeu est terminé. Je vais à la maison. La folie. Nous sommes champions. Aujourd’hui je le célèbre, demain toi et bientôt tout le monde.

– Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) 22 mars 2020

Après 25 jours d’observation et de soins, Mateu a été libéré, un signe d’optimisme qui est bon non seulement pour les footballeurs de Valence, l’une des équipes les plus touchées par COVID-19, mais aussi pour tous ceux qui sont préoccupés par la pareil.