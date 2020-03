Le patron d’Arsenal, Arteta, fait ses premiers commentaires depuis qu’il a contracté un coronavirus

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 6:43

Mikel Arteta a félicité la Premier League pour avoir pris des mesures décisives après avoir été testé positif pour le coronavirus, insistant sur le fait qu’il est déjà sur la bonne voie.

Le patron d’Arsenal est devenu le premier manager de Premier League à être touché par le virus cette semaine, rejoindre l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi sur la liste des personnes touchées.

Toute action de haut vol et EFL a depuis été suspendue jusqu’au 3 avril, certains joueurs de Premier League s’auto-isolant par mesure de précaution.

Arteta vient de publier sa première déclaration publique car il a été révélé qu’il avait un coronavirus, applaudissant les autorités du football pour avoir adopté une approche sensée de la situation.

“Merci pour vos paroles et votre soutien”, a-t-il tweeté. «Je me sens déjà mieux.

“Nous sommes tous confrontés à un défi énorme et sans précédent. La santé de chacun est tout ce qui compte en ce moment. Protégez-vous les uns les autres en suivant les directives et nous allons passer à travers cela ensemble.

“Bravo PL pour prendre les bonnes décisions.”

– Mikel Arteta (@ m8arteta) 13 mars 2020