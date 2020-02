Le patron d’Arsenal, Arteta, n’est pas très positif à propos de la blessure de Kolasinac

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 3:38

Mikel Arteta doute qu’Arsenal aura de nouveau Sead Kolasinac en forme avant la fin de la saison.

Bukayo Saka devrait également continuer à l’arrière gauche dans les semaines à venir avec Kolasinac exclu pour une durée indéterminée avec ce que le club a décrit comme une “blessure à l’épaule importante” subie pendant Dimanche, victoire 3-2 sur Everton.

A demandé si Kolasinac jouerait à nouveau cette saison, Arsenal l’entraîneur-chef Arteta a répondu: «Avec un peu de chance, oui. Mais je ne sais pas.

“Cela dépend s’il l’a luxé et s’il a besoin d’une intervention chirurgicale ou non. Nous en saurons plus cet après-midi, espérons-le.

“Il voit le spécialiste et nous en saurons plus – mais oui, il souffrait, c’est un domaine difficile et nous ne sommes pas très positifs à ce sujet.”

Bukayo Saka a impressionné en tant qu’arrière gauche de fortune KolasinacEn l’absence, l’ailier de 18 ans a déjà accordé 10 passes décisives cette saison, dont une à chacun de ses trois derniers matchs.