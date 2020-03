Le patron d’Arsenal fait une réclamation passionnante concernant une étoile de 25 millions de livres sterling et multiplie les blessures par quatre – HITC

Le patron d’Arsenal affirme que quatre joueurs précédemment blessés sont désormais «prêts à jouer».

Mikel Arteta a révélé que l’arrière gauche d’Arsenal, Kieran Tierney, se rapproche beaucoup plus d’un retour.

L’ancien défenseur du Celtic n’a pas encore botté le ballon sous Arteta depuis que l’Espagnol a remplacé Unai Emery comme entraîneur-chef des Gunners en décembre.

Tierney a été exclu jusqu’en mars avec une blessure à l’épaule à l’époque et n’a toujours pas fait son apparition sous le nouveau patron d’Arsenal.

Mais le joueur de 22 ans, avec une signature de 25 millions de livres sterling l’été dernier, est de retour en pleine formation et Arteta a déclaré sur le site officiel du club qu’il était très proche d’un retour.

Il a déclaré: «Il est beaucoup plus proche. Il évolue vraiment bien. Il se sent en forme. Il se sent maintenant en confiance. Il fait les choses avec contact, alors j’espère que nous pourrons l’avoir bientôt. “

En plus de Tierney, Arteta a également été privé de Rob Holding, Ainsley Maitland-Niles et Reiss Nelson récemment, tandis que Pablo Mari attend toujours ses débuts seniors après un prêt de demi-saison de Flamengo.

Mais l’Espagnol a ajouté que les trois joueurs étaient “prêts à jouer” avant le déplacement de lundi à Portsmouth en FA Cup.

Il a dit: «Oui, je pense qu’il [Mari] besoin de minutes, comme Rob l’a fait, comme Ainsley et comme Reiss aussi. Je pense que c’était un bon match pour eux de faire tester leur condition physique et ils se sont très bien entraînés aujourd’hui. Ils sont tous, je pense, prêts à jouer. »

Arsenal se rend à Fratton Park à la suite d’une défaite démoralisante en Ligue Europa.

L’équipe d’Arteta a été exclue de la compétition par l’Olympiacos sur la règle des buts à l’extérieur, malgré sa victoire 1-0 en Grèce la semaine dernière.

Et l’ancien entraîneur de Manchester City exigera sans aucun doute une grande réponse contre la tenue de League One.

