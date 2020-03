Le patron d’Aston Villa partage une bonne nouvelle concernant une star de 50 millions de livres sterling – HITC

Le milieu de terrain d’Aston Villa est sur le chemin du retour, semble-t-il.

Il semble que John McGinn sera en lice pour la vedette d’Aston Villa la semaine prochaine.

Le milieu de terrain de 25 ans n’a pas botté le ballon pour Villa depuis le 21 décembre en raison d’une blessure.

Aston Villa est 19e du classement de Premier League et à deux points de sécurité, ce qui signifie que Dean Smith a désespérément besoin de ses meilleurs joueurs disponibles.

Mais la bonne nouvelle est que l’international écossais est en voie de guérison.

Smith a révélé au site officiel de Villans que McGinn est de retour dans un entraînement léger et pourrait être en lice pour affronter Chelsea samedi prochain.

Il a dit: “Il est plus proche. Nous ne l’avons pas encore mis en contact (formation) mais il a également participé à des séances de possession et à un travail de mise en forme. Il arrive certainement là où nous voulons qu’il soit et il se sent vraiment bien, ce qui est important. Il va me pousser pour Chelsea, c’est sûr. “

C’est un gros, gros coup de pouce et il arrive à point nommé.

Eh bien, le manager d’Aston Villa aura voulu que McGinn soit disponible beaucoup plus tôt, mais cela ne fonctionne plus maintenant et tout ce qu’il peut faire est de s’assurer qu’il est de retour pour le rodage, qui pourrait être énorme.

C’est un joueur avec une valorisation de 50 millions de livres sterling [The Sun] et celui qui pourrait jouer un très grand rôle en aidant le club des West Midlands à s’échapper de la zone de relégation. S’il peut marquer contre Arsenal et Tottenham, ce qu’il a fait, McGinn peut marquer contre la plupart des autres équipes de Premier League.