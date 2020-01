Le patron de Barcelone Quique Setien partage son admiration pour Sergio Busquets

Le nouveau patron de Barcelone, Quique Setien, a parlé de son admiration pour le milieu de terrain Sergio Busquets.

Le milieu de terrain a donné à Setien son maillot quand il était patron du Real Betis sur lequel il avait écrit: «À Quique, avec appréciation et admiration pour votre façon de voir le football. Un câlin.”

Setien a expliqué pourquoi il avait demandé la chemise de Busi et pourquoi il pensait que l’international espagnol était un joueur si spécial.

«Chez moi, j’ai des chemises encadrées, mais pas tout ce que j’ai collecté, mais des chemises spéciales de footballeurs qui remplissent un certain nombre de conditions que j’apprécie. Premièrement, ce sont de grands joueurs, mais j’en ai beaucoup de joueurs qui ne sont pas des joueurs célèbres. C’est parce que j’ai partagé des choses avec eux et ils ont démontré qu’ils sont de bons joueurs, ce sont des gens honnêtes, des gens dévoués, uniques, qui veulent grandir. Les joueurs qui sont non seulement bons sur le terrain, mais se comportent d’une certaine manière, avec la bonne attitude, et Busquets correspond à ce profil.

«J’ai toujours eu une grande admiration de sa part car il a toujours présenté une grande image d’un grand footballeur. Il est la clé de cette façon de jouer au milieu du terrain, il est vital et sa capacité à lire le jeu est très unique. J’ai donc demandé sa chemise pour pouvoir l’encadrer et la garder à l’endroit où elle devait être. »

Source | FC Barcelona

Busquets semble assuré de commencer sous Setien dimanche lorsque Barcelone commencera la vie sous leur nouvel entraîneur contre Grenade, mais il sera intéressant de voir qui d’autre fera son onze de départ.