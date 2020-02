Le patron de Burnley Dyche insiste pour que VAR prenne les bonnes décisions

Sean Dyche soutenu les deux décisions VAR clés comme Burnley obtenu un Victoire 3-0 sur Bournemouth à Turf Moor.

Les visiteurs ont vu un but de première mi-temps de Josh King exclu avec Philip Billing réputé avoir manipulé le coin d’Andrew Surman sur son chemin.

Eddie Howe a ensuite laissé sa chance en seconde période, après l’ouverture de Matej Vydra, les Cerises semblaient égaliser grâce à Harry Wilson.

Mais le responsable de la VAR, Chris Kavanagh, a retiré le jeu pour un handball d’Adam Smith, marquant le but des Cherries et accordant un penalty à Burnley.

AVIS: premier gagnant de F365: l’anomalie qu’est Dwight McNeil

Jay Rodriguez s’est converti, puis Dwight McNeil en a ajouté un troisième alors que les Clarets ont remporté quatre victoires de leurs cinq derniers matchs en Premier League.

“Le premier, je pense, est difficile à prendre pour eux, mais, inévitablement, cela mène à un but et il déplace son épaule vers le ballon, et il touche son bras”, a déclaré Dyche.

“Donc, si vous regardez les faits, vous considérez que c’est trop, car cela a conduit à un objectif.

«Bien que ce soit difficile pour eux, je pense que c’est probablement la bonne décision.

«La seconde est une déception différente pour eux, car ils pensent qu’ils sont montés à l’autre bout et ont marqué.

“Mais Eddie est un gars honnête … Je pensais que c’était un penalty, dès que je l’ai vu, j’étais un défenseur, et le vent tourbillonnait, c’était vraiment difficile de jouer pour les deux équipes, mais son bras est entré dans un contre nature position, comme ils l’appellent, et il frappe définitivement son bras.

“Jeff (Hendrick) est juste derrière lui aussi, donc si vous mettez ces trois choses ensemble, je pense que c’est une pénalité.

«S’il ne sort pas son bras, Jeff, en théorie, peut le remettre dans la boîte et nous pourrions marquer à partir de cela.

“C’est une décision définitive pour moi, difficile à prendre, mais définitive pour moi.”

Dyche a estimé que son équipe aurait pu subir une autre pénalité dans la période d’ouverture lorsque le ballon a rebondi et a frappé le bras de Steve Cook dans la surface des cerises.

“Je dirai que c’est vraiment difficile, ayant été une moitié centrale, le gars Cook en première mi-temps, je l’ai vu en arrière, il a un petit coup, à mon avis, donc c’est difficile aussi”, a déclaré le patron des Clarets.

«Donc, une journée étrange et difficile pour VAR. C’est le plus difficile, mais si je fais partie de leur équipe, le personnel, les joueurs, les fans, c’est difficile, mais je ne pense pas que cela se produira plusieurs fois lorsque vous avez une décision et qu’ils vont marquer Environ 45 secondes plus tard.

“Vous pensez que vous avez marqué et vous en obtenez un contre vous.”

Malgré le grand débat VAR, Dyche a estimé que son équipe valait bien leur victoire qui continue leur match en haut de la table de la Premier League, les Clarets maintenant huitième avant les matchs de dimanche.

“Ce fut un match amusant, VAR dominera les points clés, mais je pensais que Bournemouth était très bon en première mi-temps, j’aime les équipes d’Eddie et elles ne ressemblaient pas à une équipe ayant la course qu’ils ont”, a-t-il déclaré.

«Le vent a aidé, en marge, il était vraiment fort et les a aidés à prendre de l’élan, mais ils étaient encore meilleurs que nous. En première mi-temps, nous ne les avons pas maîtrisés.

«En deuxième mi-temps, c’était l’inverse, mais je pensais que nous avions l’air plus forts dans tout, notre forme défensive, les détails, et c’était un compte de chance élevé, 17 au but, 10 à la cible – si vous obtenez 10 à la cible, vous marquez normalement.

“Cela étant dit, à 2-0, nous avions deux ou trois chances incroyables de terminer le match et ne les avons pas prises, mais nous obtenons le troisième et le match est terminé.”

Pour une raison bizarre, le spectacle F365 n’a pas été annulé après l’épisode pilote. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.