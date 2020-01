Le patron de Chelsea, Lampard, explique l’omission de Giroud parmi les liens de Cavani

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 4:16

Patron de Chelsea Frank Lampard expliqué Olivier Giroud manque de temps de jeu au milieu de parler de son éloignement de Stamford Bridge.

Le joueur de 33 ans a signé un nouvel accord d’un an avec le club lors de la campagne précédente et a été l’une des principales raisons pour lesquelles il a remporté la Ligue Europa, mais n’a fait que deux départs en Premier League sous Lampard cette saison.

Tammy Abraham a été l’attaquante principale, avec Michy Batshuayi celle nommée sur le banc pendant la majeure partie de la campagne.

Le blues le patron est après un autre attaquant, et a admis qu’Edinson Cavani est un «grand joueur» après qu’il a été lié à un changement vers l’ouest de Londres, et Giroud serait prêt à partir ce mois-ci.

Lampard a expliqué pourquoi l’attaquant vétéran ne faisait pas partie de ses équipes de jour de match ces dernières semaines.

“Je pense qu’avec Oli, il est clair qu’à Tammy, nous avons eu un attaquant qui a franchi cette saison et qui a très bien joué et a joué beaucoup de matchs”, a déclaré Lampard.

“Il n’y a donc pas eu beaucoup d’opportunités pour Oli. Nous arrivons maintenant au mois de janvier et je respecte Oli comme je l’ai dit ces dernières semaines.

«Si c’est son intention ou si c’est bon pour lui d’aller jouer à des jeux et que cela nous semble bon pour nous en tant que club, alors je pense que c’est un club et Oli et moi une situation où je ne veux pas tenir quelqu’un ici qui a ça sentiment.

“Ensuite, il y a évidemment des façons de voir le jeu et comment je veux que nous jouions sur et hors du ballon et toutes ces petites décisions que je dois prendre semaine après semaine, donc je suppose que c’est là que nous en sommes.”

Lampard a déclaré auparavant que pour que Giroud quitte le club en janvier, il devait être valable pour toutes les parties impliquées.

L’Inter Milan mène la course pour l’attaquant, tandis que l’Aston Villa a également été liée à un mouvement pour Giroud.

Mais malgré le fait que Chelsea n’ait pas encore une solide avance, Lampard insiste sur le fait qu’il n’est pas «trop gentil» en permettant au Français de dicter ses plans de transfert.

“Non, je ne suis certainement pas trop gentil. Ce n’est qu’une décision », a ajouté Lampard. «J’ai pris des décisions l’été, même si nous n’avions pas pu faire venir, nous avons perdu un joueur au bout de la fenêtre en été pour ce que je pensais être des raisons de football.

“C’est une décision que vous avez juste à prendre. Et si je sens que nous pouvons aller de l’avant, et si je le ressens individuellement – et j’ai du respect.

“J’ai toujours trouvé en tant que joueur que, en particulier lorsque vous atteignez 30 ans et plus, un manager parle honnêtement avec vous et vous êtes honnête de retour, et c’est la bonne décision individuellement, je pense que c’est la meilleure décision pour tout le monde.”

Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais les costumes nous ont convaincus de faire une émission sur YouTube. Sarah et Dan y sont, vous devriez probablement le regarder, ne serait-ce que pour voir leurs visages. Abonnez-vous ici.