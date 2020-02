Le patron de Forest Lamouchi a un plan pour ramener Grabban dans les buts

Date de publication: Mardi 25 février 2020 4:14

L’entraîneur de Nottingham Forest, Sabri Lamouchi, a dévoilé son plan pour que Lewis Grabban tire à nouveau avec l’attaquant actuellement cinq matchs sans but.

Grabban a de nouveau dessiné un blanc alors que Forest a fait match nul 0-0 avec QPR samedi, un résultat qui les a vu prendre un peu plus de retard sur Leeds United dans la bataille pour le deuxième espace de promotion automatique.

Il a maintenant passé plus d’un mois sans marquer de but en championnat, son dernier 1-1 match nul avec Reading au City Ground le 22 janvier.

C’était son 16e but de la campagne, ce qui le place toujours troisième dans le classement des buts avec Jarrod Bowen, qui a maintenant déplacé en Premier League, tandis que Ollie Watkins et Aleksandar Mitrovic sont les seuls joueurs devant lui avec respectivement 21 et 22.

C’est une forme inhabituelle pour l’attaquant, qui ne jouera probablement pas lors de la rencontre de Forest avec Cardiff City ce soir en raison d’un problème au genou.

Mais un reportage dans Nottinghamshire Live indique que Lamouchi est confiant que le joueur de 32 ans sera en mesure de retrouver son meilleur niveau plus tôt que tard, tout en affirmant également qu’il a le potentiel pour être le meilleur attaquant de la division.

«Je lui ai parlé et j’ai senti qu’il était un peu fatigué et inquiet pour son genou, mais il est très concentré et très déterminé.» Lamouchi m’a dit.

«Je suis tellement surpris des performances de Lewis – mais pas maintenant; dès le début de la saison. Il travaille dur, il est toujours en session, il est positif avec le groupe et il est très déterminé.

«Il veut faire quelque chose pour le club et probablement pour lui-même, car il peut être le meilleur attaquant de cette ligue.

«Il a juste besoin de jouer simple.

“Je lui demande de jouer plus simplement qu’il ne le fait actuellement – n’essayez pas quelque chose de très difficile. Une ou deux touches, maximum.

«Donnez et bougez. Jouez simplement à l’intérieur de la boîte, comme vous le savez, car vous êtes un tueur. Vous êtes notre attaquant et sans vous, il est plus difficile pour nous de marquer. »

Grabban a neuf buts d’avance sur le deuxième meilleur buteur de Forest, Joe Lolley, qui en a neuf, et 13 sur Sammy Ameobi, qui est le suivant dans la liste avec trois.

Les rouges n’a réussi que six buts en autant de matchs depuis son dernier but, contre 11 lors des six précédents.

C’est un problème qu’ils devront résoudre rapidement sinon ils risqueront de tomber des places de barrage si les résultats ne s’améliorent pas, avec la septième place de Bristol City à seulement trois points de retard.