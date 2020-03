Le patron de la Premier League souhaite avoir un joueur comme la star de Liverpool – HITC

Liverpool affrontera Bournemouth d’Eddie Howe lors du match de samedi en Premier League à Anfield – comment Jurgen Klopp a manqué Jordan Henderson.

Eddie Howe a admis qu’il était un grand fan du skipper «unique» de Liverpool, Jordan Henderson, parlant à Sky Sports avant le voyage de Premier League samedi à Liverpool.

Ce n’est pas un hasard si la machine gagnante de Jurgen Klopp semble avoir mal fonctionné sans son pignon central.

Toujours sous-estimé partout sauf dans les murs d’Anfield, Henderson a raté les trois derniers matchs de Liverpool avec blessure et les Kings of Europe en ont perdu deux – 2-0 contre Chelsea en FA Cup et 3-0 à Watford.

Heureusement pour Howe et Bournemouth, menacé de relégation, Klopp a déjà confirmé que l’ancien as de Sunderland ne retournera pas en action contre The Cherries demain (Liverpool Echo).

“Je pense que ses qualités de leader sont sans égal”, a déclaré Howe, qui pourrait penser que ses espoirs d’un résultat stupéfiant au domicile des champions élus ont été fortement stimulés par l’absence de Henderson.

“Je pense que vous pouvez voir – et je ne suis qu’un étranger qui regarde dedans – une passion certaine en lui, des qualités de leadership dont chaque équipe a besoin.

“Donc je pense que c’est sa qualité exceptionnelle et je pense que sa polyvalence aussi, il a joué plus profondément, il a joué plus haut pour Liverpool et je pense que ce sont des qualités importantes parce qu’il a une capacité unique à créer et marquer des buts également.”

Howe ajoute que Bournemouth gagnerait à avoir un joueur avec le mélange de compétences en leadership et de compétences techniques de Henderson au centre du parc, le club de la côte sud semblant souvent plus que peu vulnérable au milieu des derniers mois.

“C’est certainement quelque chose sur lequel nous nous sommes concentrés au cours des deux dernières saisons en termes de notre voix sur le terrain – avoir des leaders qui peuvent changer les jeux que vous perdiez ou que vous gagniez.”

Klopp, quant à lui, priera pour que Fabinho, affreusement déformé, puisse enfin se présenter sans son partenaire d’entraînement habituel, quelques jours après avoir été humilié par l’adolescent de Chelsea, Billy Gilmour à Anfield.

