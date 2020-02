Le patron de la villa Smith à propos de la faillite de Terry: “ C’est du taureau **** ”

Date de publication: samedi 22 février 2020 6h52

Patron d’Aston Villa Dean Smith a été très rapide à vaincre les rumeurs d’une faillite entre lui et le directeur adjoint, John Terry.

Les médias sociaux étaient inondés de rumeurs après la Défaite 2-0 contre Southampton que Smith et Terry ont dû être séparés après une confrontation dans le tunnel.

Et après le match, Smith n’a pas tardé à nier la spéculation, disant: “C’est des conneries.”

L’origine de la source serait un journaliste d’une radio locale, qui a nié depuis avoir fait ce commentaire.

Mais le patron de la Villa était plus ouvert sur les performances de son équipe, affirmant qu’ils manquaient de «combat» contre Southampton.

Il a déclaré à Match of the Day: «Nous n’avons jamais mis un gant sur eux dans les 20 premières minutes. J’essaie de défendre les joueurs mais aujourd’hui ce n’était pas suffisant. Ils étaient à des kilomètres de là en première mi-temps. Un peu mieux en seconde période. C’était un match qui aurait pu être gagné mais nous n’en avons pas créé assez et nous ne nous sommes pas suffisamment défendus. Ils étaient des gagnants mérités.

«Jack Grealish est entré derrière eux dès le coup d’envoi, puis ils sont allés longtemps. Ils recevaient des coups de feu et nous recevions des blocs. Nous ne pouvons pas continuer à parler de bons départs. Ne pas bien démarrer est une préoccupation.

«Nous ne pouvons plus jouer aussi mal. Cela m’a donné beaucoup de cœur de les voir contre Tottenham, mais aujourd’hui a été terrible.

«Le combat m’a déçu en première mi-temps. Il y a eu un peu plus de combat en seconde période. Je vais prendre la responsabilité de la performance parce que c’est moi qui les choisis. »

