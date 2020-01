Le patron de Leicester, Rodgers, fait une mise à jour prometteuse sur la blessure de Vardy

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 10:22

Brendan Rodgers a fait le point sur la blessure de Jamie Vardy après son arrivée en Victoire 4-1 de Leicester City sur West Ham mercredi soir.

Ayoze Perez a marqué deux fois alors que Leicester a mis fin à sa séquence de deux matches sans victoire en Premier League avec une victoire catégorique contre West Ham, mais les Foxes ont également perdu Vardy à cause d’une blessure.

Vardy boitait juste avant la mi-temps au King Power Stadium avec son équipe 1-0 devant grâce à l’ouverture de Harvey Barnes à la 24e minute, l’ailier préparant alors Ricardo Pereira pour tirer à la maison le deuxième dans le temps additionnel.

Sur la blessure de Vardy, Rodgers a déclaré à BBC Sport: «Ce n’est pas ses ischio-jambiers qui sont bons. Espérons qu’au cours des prochains jours, cela se calmera et qu’il sera en forme.

«Jamie est un vrai talisman pour l’équipe mais si nous voulons réussir, c’est à propos de l’équipe.

“Il n’a pas joué pour nous depuis un certain nombre de matchs et l’équipe a toujours bien joué, mais bien sûr, nous voulons qu’il soit en forme et bien. C’est un si bon joueur et nous espérons que ce n’est pas trop grave. »

Concernant la performance de Leicester, Rodgers a ajouté: «Je pensais que nous étions très bons ce soir.

«Je pensais que nous avions joué avec cette autorité dans le jeu et la personnalité avec lesquels l’équipe a joué toute la saison. Le tempo était bon, bien pressé. »