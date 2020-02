Le patron de Liverpool jette plus de 29 millions de livres sterling sur la signature de Rodgers – HITC

Roberto Firmino a récolté trois mentions d’aide pour Liverpool aujourd’hui.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a décrit la performance de Roberto Firmino comme “incroyable” cet après-midi.

Les Reds ont battu Southampton 4-0 à Anfield pour en faire 16 victoires en Premier League sur le spin.

Et, plus important encore, Liverpool a étendu son avantage en tête du classement de la Premier League à 22 points avec 13 matchs à jouer.

Firmino n’était pas sur la feuille de match aujourd’hui, mais il a fini le match avec pas moins de trois passes décisives – une pour Alex Oxlade-Chamberlain, une pour Jordan Henderson et une pour Mohamed Salah.

Voici ce que le manager allemand a dit à BBC Sport à plein temps, interrogé sur l’absence de Sadio Mane: «Oui mais je pense qu’Alex a marqué le but. Bobby, je pense que vous en avez créé trois? Ouais, incroyable. Nous savons que nous pouvons le faire [score goals without Mane] donc nous serons heureux quand nous le reviendrons de toute façon. “

Le mot «incroyable» résume à peu près l’attaquant brésilien, une signature de 29 millions de livres sterling par Brendan Rodgers en 2015 [BBC Sport]

Le joueur de 28 ans compte maintenant 10 buts et 12 passes décisives dans toutes les compétitions. Il a inscrit sept buts en Premier League pour les Reds cette saison, ce qui, pour un avant-centre, est un brillant retour – seulement Kevin De Bruyne [15] et Trent Alexander Arnold [10] ont réussi plus de passes décisives que l’ancienne star de Hoffenheim.

Même avec Mane blessé, cela illustre à quel point l’équipe de Klopp est bonne si elle peut démanteler une équipe en forme comme Southampton – qui a battu Chelsea et les Spurs au cours des cinq dernières semaines – comme ils l’ont fait.

