Le patron de Liverpool, Klopp, explique son doute sur Minamino

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 3:39

Liverpool le patron Jurgen Klopp insiste Takumi Minamino’s débuts en Jeudi 2-1 contre les Wolves “C’était un grand pas pour lui”, mais il doute qu’il puisse jouer deux matchs en si peu de temps.

Minamino a remplacé Sadio Mane blessé à la 33e minute et Klopp a été impressionné par la mentalité de la signature de janvier à Molineux.

Quant à savoir si l’international japonais se présentera le week-end à Shrewsbury Town dans la FA Cup, le patron a déclaré lors d’une conférence de presse: «Avec Taki, nous devons réfléchir à ce que nous faisons exactement maintenant car hier, il a joué beaucoup plus longtemps que nous ne le pensions.

«Mais hier soir, c’était un grand pas pour lui. Hier, pour personne sur le terrain, c’était un jeu comme celui où il faut briller et faire son meilleur jeu jamais et des trucs comme ça.

“Lorsque vous entrez en tant que nouveau joueur dans ce genre de bataille et que vous vous présentez comme lui, pas avec ses compétences – ce qu’il a évidemment dans différents départements du jeu – [but] avec sa mentalité et son caractère.

«Il se battait comme un trou fou et comblé, était impliqué dans beaucoup de situations. C’était juste un super début, pour être honnête.

«Est-ce sa position à 100%? Oui, il peut jouer ça. Comme je l’ai dit, il est assez polyvalent pour pouvoir jouer différentes positions. Pour hier soir, c’était exactement ce qu’il devait faire et il l’a fait. C’était beaucoup plus important que le prochain match.

«Je dois voir comment il a réagi maintenant sur l’intensité de ce match – je ne le connais pas assez longtemps dans cette partie, donc il faut voir. Mais chaque jeu aide à coup sûr.

«Il est exactement le joueur que nous attendions – super, super garçon, super joueur.

«Vous avez vu tant de choses de sa capacité la nuit dernière. Ce match hier soir était un vrai combat et il était complètement prêt pour ça.

“Pour lui, [it’s] encore une sorte de nouvel environnement avec une nouvelle équipe et puis vraiment s’adapter. D’un point de vue tactique, ce fut un match exceptionnel. C’est ce que nous voyons à l’entraînement.

«À l’entraînement, nous voyons, bien sûr, plus de tous les trucs de finition, les trucs de création. C’est juste le joueur que nous voulions et maintenant il est à nous. »

