Le patron de Liverpool, Klopp, voulait un ailier allemand devant Salah

Date de publication: Mardi 14 avril 2020 1h09

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, voulait signer un ailier allemand avant de s’installer il y a trois ans pour Mohamed Salah, selon un journaliste.

Les Reds ont signé l’attaquant égyptien de la Serie A en 2017 pour une bonne affaire de 36,9 millions de livres sterling, passant à 43,9 millions de livres sterling.

L’accord, à l’époque, était un record pour Liverpool, et semblait être un peu un pari après SalahLe temps passé à Chelsea avait mal tourné.

FONCTIONNALITÉ: Dix étoiles manquent de temps pour faire leur dernier grand pas

Salah n’a marqué que deux buts en 19 matchs et a été prêté à la Fiorentina et à la Roma avant de s’installer définitivement à Rome à l’été 2016 pour un montant de 15 millions d’euros.

L’attaquant pacy a impressionné en Serie A avec 29 buts en 65 apparitions pour la Roma, ce qui a alerté Liverpool.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire, Salah devenant l’un des attaquants les plus meurtriers du club après avoir atteint un total impressionnant de 91 buts en 144 matches à ce jour.

Cependant, il est bien documenté que Klopp n’est pas celui qui a choisi d’amener Salah à Anfield, le chef de la direction de Liverpool, Peter Moore, révélant en février que l’allemand devait être persuadé de signer l’égyptien par l’équipe d’analyse du club, qui rapporte dans au directeur sportif Michael Edwards.

«Mo est une belle histoire. Il est venu de Rome et c’est l’équipe d’analyse sportive qui l’a repéré », a déclaré Moore.

“De toute évidence, les gens le voient de Chelsea – rappelez-vous, il était un joueur de Chelsea – et [Jose] Mourinho ne l’a pas évalué et ils l’ont laissé partir », a déclaré Moore à Soccer Laduma lors d’une séance de questions-réponses au Cape Town Official Liverpool Supporters Club.

“Il est allé à la Fiorentina et s’est retrouvé à Rome, mais il y avait quelque chose, analytiquement, que notre équipe de science du sport a vu en lui et a continué à faire apparaître son nom en haut de la liste.”

De nombreuses alternatives ont été proposées en tant qu’alternatives à l’été 2017 et Paul Joyce du Times a expliqué que l’Égyptien n’était que la quatrième cible de Klopp avec Christian Pulisic, Julian Draxler et Julian Brandt tous voulaient avant Salah.

Joyce a écrit: «Liverpool a repéré environ 15 joueurs larges entre avoir raté Salah et le signer.

“Klopp a concédé que c’était Dave Fallows, chef du scoutisme et du recrutement, Barry Hunter, le scout en chef, et Michael Edwards, le directeur sportif, dont la vérification des antécédents s’étendait aux missions d’espionnage dans les camps d’entraînement ainsi qu’aux matchs, qui poussaient constamment son Cas.”

Et maintenant, le journaliste d’Evening Standard, David Lynch, a révélé qu’il s’agissait en fait de Draxler, pour qui Klopp avait choisi la priorité. Il dit que leur offre de 36 millions d’euros a été acceptée par son club d’alors Wolfsburg, mais la star allemande a repoussé leurs efforts et a plutôt choisi de signer pour le Paris Saint-Germain.

Cette transition vers les géants de la Ligue 1 n’a peut-être pas si bien fonctionné pour Draxler, bien que ce soit le cas pour Liverpool étant donné le succès que Salah a connu depuis.

