Le patron de Man City, Guardiola, demande l’abandon des rediffusions de la FA Cup

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 16h05

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, insiste sur le fait qu’il apprécie la FA Cup et ses traditions – mais aimerait voir les rediffusions supprimées.

L’Espagnol a déclaré plus tôt cette semaine que l’abandon de la Coupe Carabao serait un bon moyen de réduire la congestion des appareils.

Mais il accepte que cela ne se produira pas et aimerait plutôt trouver des moyens d’améliorer les compétitions.

S’exprimant lors d’une conférence de presse pour un aperçu du match de quatrième ronde de la FA Cup dimanche avec Fulham Guardiola a déclaré: “Je ne dis pas ce que la FA doit faire. Quand j’ai dit mon commentaire, je ne m’attendais pas à ce que la Carabao Cup ou la FA Cup aille.

«Ce qui est bien dans ce pays, c’est la façon dont vous maintenez les traditions. Dans les traditions, vous pouvez impliquer de nouvelles choses pour rendre les compétitions plus agréables, mais toutes les traditions sont là, pas seulement dans le sport mais dans la culture et la société et c’est top. J’admire ça. La Coupe Carabao et la Coupe FA seront jouées.

«Mais nous pourrions peut-être annuler les rediffusions, avoir moins d’équipes en Championnat ou en Premier League.

«J’ai essayé d’être honnête et de répondre à la question, mais je ne pense pas à ce qu’ils doivent faire, ce n’est pas mon affaire. Mon métier est de mieux préparer mon équipe au quotidien.

“Quand ils décident de jouer à ces jeux, et aux autres jeux, nous le faisons.”

Ville a remporté les deux coupes nationales la saison dernière et ils les viseront à nouveau avec le titre de Premier League désormais hors de portée.

City est deuxième sur la table mais les leaders en fuite Liverpool de 16 points.

Les Merseysiders sont sur le point de battre le record de 100 points de City il y a deux ans.

Guardiola a déclaré: «Cela peut arriver. Les records sont toujours là pour être battus. Nous l’avons cassé quand quelqu’un a pensé qu’il ne pouvait pas être cassé.

«Tôt ou tard, cela va se produire – cette saison ou à l’avenir. L’histoire en parle clairement. »