Le patron de Man City, Guardiola, prêt à libérer Sterling

Date de publication: Mardi 25 février 2020 à 19h59

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il était prêt à ramener Raheem Sterling dans le giron pour le choc de la Ligue des champions mercredi contre le Real Madrid.

Sterling a été écarté depuis le début du mois de février, lorsqu’il a subi une blessure aux ischio-jambiers lors d’une défaite 2-0 contre Tottenham, dans le cadre d’un mois tumultueux pour City parallèlement à leur prochaine interdiction européenne.

Leur liste de matches n’a pas apaisé leurs inquiétudes non plus, le vainqueur en série de la Ligue des champions Madrid attendant peut-être plus de pression sur Guardiola pour livrer VilleC’est le premier triomphe de la compétition.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le match aller de mercredi, Guardiola a toutefois fourni des nouvelles positives sur le front des blessures, avec une impatiente Sterling prête à revenir.

Guardiola a déclaré: «Raheem est en forme. Sa condition physique et sa régénération sont incroyables.

«Il a dit qu’il aurait pu jouer contre West Ham et Leicester mais le médecin a dit que c’était trop tôt. Mais c’était un bon signe. “

La rencontre avec Madrid est le premier match de la Ligue des champions de la ville depuis qu’ils se sont vu interdire le football européen pour deux ans par l’UEFA pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

Les champions de Premier League font appel contre la sanction et Guardiola ne pense pas que cette saison sera la dernière chance pour l’équipe actuelle de remporter la Ligue des champions.

“Pas question”, a-t-il dit. «Ces joueurs auront de nombreuses chances de gagner. Nous connaissons le défi… mais ce n’est pas le dernier. »

À propos de l’interdiction, Guardiola a ajouté: «Nous étions soupçonnés depuis longtemps mais nous avons le droit de faire appel. Je fais confiance aux gens du club. Ils m’ont montré les arguments et nous sommes optimistes. Si cela ne se produit pas, nous devons l’accepter. “

David Silva, quant à lui, insiste sur le fait que les joueurs de City n’ont pas été distraits par la suspension européenne.

Le milieu de terrain a déclaré: «Nous devons nous concentrer sur notre truc. Nous devons rester concentrés sur le jeu. Ce n’est pas sur nous. Nous n’avons rien à voir avec ça. »

La cravate de mercredi est le premier épisode d’une semaine cruciale pour City, qui affrontera Aston Villa en finale de la Coupe Carabao à Wembley dimanche.