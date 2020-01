Le patron de Norwich, Daniel Farke, conseille Max Aarons, lié à Tottenham, de ne pas être transféré en janvier – HITC

Tottenham Hotspur a été lié à un déménagement de 30 millions de livres sterling pour le jeune de Norwich City.

Le directeur de Norwich City, Daniel Farke, a déclaré que ce n’était pas le bon moment pour Max Aarons de penser à un déménagement en janvier, Tottenham Hotspur étant parmi les clubs crédités d’un intérêt.

Sky Sports a rapporté plus tôt cette semaine que, avec certains prétendants rivaux favorisant les déplacements estivaux pour Aarons, Tottenham envisage “de voler une marche sur leurs concurrents et de convenir éventuellement d’un transfert dans les trois prochaines semaines”.

Le diffuseur, qui répertorie Arsenal, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund parmi les autres clubs passionnés, a également déclaré que Norwich serait disposé à vendre le droit de retour pour environ 30 millions de livres sterling.

Mais en parlant via The Pink ‘Un Plus tôt vendredi, Farke a déclaré: «Je ne dépenserais pas trop d’énergie à écouter toutes ces rumeurs.

«Écoutez, Max est un jeune homme, âgé de seulement 20 ans et il a quatre ans sur son contrat. Ce n’est pas le bon moment pour lui même de penser à un déménagement en janvier. Si je suis honnête quand vous voyez tant de clubs liés à lui, vous devez être très douteux.

«En Allemagne, il y a quelques jours, ils disent qu’il avait déjà signé pour le Bayern Munich, puis le lendemain, c’est le Borussia Dortmund. Ici, en Angleterre, des rumeurs veulent que chaque club de haut niveau le veuille.

«Quand tant de clubs sont en course, il est très douteux que ce soit le cas. Il a un long contrat ici et il est totalement au bon endroit. Je pense qu’il a joué jusqu’à 21 matchs de Premier League jusqu’à présent, laissez-le tranquille et laissez-le jouer son football. »

Compte tenu de la position de Norwich au bas de la Premier League, Tottenham pourrait presque certainement obtenir un accord moins cher pour Aarons cet été – bien qu’il n’y ait aucune garantie d’un transfert dans l’équipe de Jose Mourinho.

Une chose qui pourrait jouer en faveur des Spurs, cependant, est la géographie, avec Aarons un Londonien natif – bien que originaire de Hammersmith.

Que Tottenham autorise ou non Kyle Walker-Peters à partir en prêt pourrait dépendre de leur capacité à se renforcer dans sa position et celle de la star de Norwich.

