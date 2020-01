Le patron de Shrewsbury, Ricketts, plaisante sur la façon dont ils ont secoué Liverpool

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 7:52

Le manager de Shrewsbury Town, Sam Ricketts, n’est pas sûr que leur match nul avec Liverpool soit la plus grande réussite de sa carrière.

Shrewsbury a gagné une relecture glamour à Anfield contre les champions d’Europe après un retour de deux buts pour décrocher un match nul grâce à l’accolade de Jason Cummings.

Ricketts pense que c’était un signe de la forte mentalité de ses joueurs – un attribut souvent donné à leurs adversaires de Liverpool, même s’il n’a pas brillé la journée.

«Ils étaient excellents, ils l’étaient vraiment. J’ai dit aux joueurs à la mi-temps que le match était là pour eux », a déclaré Ricketts au Match du jour.

«La croyance au sein du groupe est incroyable, pour un nouveau groupe, ils ont une attitude de ne jamais dire.

“Jason [Cummings] est venu et il est un buteur. J’attendais et j’attendais de le mettre, puis je l’ai finalement fait et il a les chances et les prend.

«Si nous avions gagné, cela aurait certainement été le plus grand moment de ma carrière. Le jeu était là pour nous mais je ne pouvais pas en demander plus, ils ont pris une équipe qui est très, très bonne jusqu’au bout.

«Je peux compter sur une seule main le nombre de fois où nous n’avons pas participé cette saison. Nous devons prendre cette croyance et l’utiliser pour nous aider à grandir.

«Je suis ici depuis 18 mois, mais le club est dans six mois dans un projet à long terme. Nous faisons tout selon nos moyens, nous essayons simplement de constituer une équipe pour défier plus haut à partir d’une base solide.

“Quand ils ont commencé à [Roberto] Firmino et [Mohamed] Salah, nous pensions faire des changements d’attaque mais nous étions comme, les bons gars, montrons-leur un peu de respect maintenant.

“Nous venons de dire aux gars:” Vous auriez pu gagner, mais vous vouliez tous retourner à Anfield, n’est-ce pas? “”

En développant davantage les implications financières que le résultat pourrait avoir pour la Ligue 1, Ricketts a souligné l’excellent travail accompli dans les coulisses du club basé dans le Shropshire.

“C’est super pour les supporters, le président, le club”, a-t-il expliqué.

«Cela pourrait attirer de nouveaux joueurs ou aider à améliorer les installations, ce qui apportera des avantages à long terme à ce club.

«Lorsque le président a pris le pouvoir il y a 24 ans, nous étions endettés d’un million de livres sterling, perdant quelques centaines de milliers de dollars par an – nous possédons maintenant le terrain, nous possédons le terrain d’entraînement.

“Maintenant, il s’agit de peut-on améliorer les choses? Pouvons-nous améliorer le terrain et investir dans tout ce qui se passe dans les coulisses, ce qui signifie à long terme que nous pouvons donner à ce club une meilleure chance de frapper au-dessus de son poids? »