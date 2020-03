Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, fait sa part dans la crise des coronavirus

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 7:05

Jose Mourinho, double vainqueur de la Ligue des champions, s’est tourné vers le bénévolat pour aider les personnes âgées touchées par la crise des coronavirus dans le nord de Londres.

Le patron de Tottenham a travaillé aux côtés d’Age UK et de Love Your DoorStep à Enfield, près du terrain d’entraînement des Spurs, pour préparer des colis de nourriture et d’autres articles à livrer aux membres les plus vulnérables de la communauté.

“Je suis ici pour aider Age UK Enfield, Love Your DoorStep Enfield et bien sûr, vous pouvez donner de la nourriture, de l’argent ou être bénévole”, a déclaré Mourinho sur une vidéo publiée par le compte Twitter de Love Your DoorStep.

L’organisme de bienfaisance a livré des biens essentiels aux membres âgés de la société à qui il a été conseillé de rester en quarantaine pendant les 12 prochaines semaines.

Pendant ce temps, l’UEFA a pris la décision de reporter la finale de la Ligue des champions masculine et féminine et la finale de la Ligue Europa en raison de la crise sanitaire en cours en Europe.

Istanbul devait accueillir la pièce maîtresse de la Ligue des champions masculine le 30 mai, tandis que la finale de la Ligue Europa devait avoir lieu le 27 mai à Gdansk.

“L’UEFA a officiellement pris la décision de reporter les finales de club initialement prévues pour mai 2020”, indique un communiqué. Vous pouvez lire le reste de la déclaration ici…