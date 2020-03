Le patron de Tottenham partage des nouvelles de Tanguy Ndombele – HITC

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur dit que la star du big-money est disponible aujourd’hui.

Jose Mourinho a rendu Tanguy Ndombele disponible pour Tottenham Hotspur aujourd’hui.

Les Spurs se rendront à Burnley ce soir à la suite de deux défaites successives en Premier League et en FA Cup respectivement.

Des blessures ont limité le milieu de terrain de Tottenham à très peu de football ces derniers mois.

Mais l’ancienne puissance lyonnaise est intervenue à la 81e minute de la défaite de mercredi contre Norwich City et a joué tout le temps supplémentaire.

Et Mourinho ne voit aucune raison pour laquelle lui et Erik Lamela ne seront pas là pour le voyage à Turf Moor.

Il a déclaré à Football London: «Tanguy a joué 30 plus 10 ou 12, quelque chose comme ça. Aucun problème physiquement donc je pense qu’ils peuvent tous les deux jouer à nouveau à ce jeu.

Ndombele est le record de Tottenham avec 63 millions de livres sterling, mais même quand il a joué, il n’a pas ressemblé à un joueur qui vaut ce genre d’argent.

Là encore, il est difficile pour lui de maintenir un certain niveau de cohérence lorsqu’il est constamment dans et hors du côté, et j’espère que pour lui et Spurs, c’est le début d’un patch violet en ce qui concerne la forme solide.

Dans d’autres nouvelles, Alexander-Arnold nomme son aide préférée pour Liverpool