Le patron des cygnes contrarié par les affirmations de Man City prévoit une grosse offre pour Joe Rodon

Date de publication: vendredi 7 février 2020 7:52

Le manager de Swansea City, Steve Cooper, a répondu à la spéculation sur le transfert entourant le défenseur Joe Rodon.

Rodon a été associé à un mouvement estival vers les champions en titre de la Premier League Manchester City, qui aurait effectué plusieurs vérifications sur le joueur de 22 ans avant une future approche estivale.

Le diplômé de l’académie Swans connaît sa deuxième saison dans la première équipe et, la semaine dernière, il est revenu de blessure, à commencer par le match nul 1-1 à Preston.

Cependant, ses performances semblent avoir attiré l’attention du patron de City, Pep Guardiola, qui serait intéressé à ramener un centre cet été.

Le club était lié à quatre recrues potentielles de nom de marais plus tôt cette semaine.

City n’a jamais remplacé l’ancien capitaine Vincent Kompany cet été et a connu des difficultés tout au long de la saison, en particulier avec l’homme vedette Aymeric Laporte revient tout juste à l’action après une longue mise à pied. En tant que tel, Guardiola a dû compter sur les milieux de terrain Fernandinho et Rodri pour le remplacer.

Cependant, Rodon semble maintenant pouvoir être amené pendant l’été, mais son manager a exhorté le défenseur à se concentrer sur Swansea en parlant à Wales Online dans sa conférence de presse aujourd’hui.

«Je pense que tout bon joueur de la ligue sera lié aux mouvements. C’est incroyable, nous sortons juste de la fenêtre de janvier et nous y voilà, nous répondons tout de suite aux questions », a déclaré Cooper.

“Je pense que pour Joe et tous les garçons, ils doivent se concentrer sur le fait de bien jouer et de bien s’entraîner et à la fin votre capacité vous amène à votre place. Si c’est plus élevé pour l’un de nos garçons, je suis sûr qu’ils auront l’occasion d’y arriver. “

Samedi, Swansea accueillera Derby dans le championnat dans le but de remettre les barrages sur la bonne voie.