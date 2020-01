Le patron des Spurs, Mourinho, est en contact avec le Real Madrid pour un attaquant de 51 millions de livres

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 1:40

Selon des informations, Jose Mourinho aimerait toujours voir l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic à Tottenham en janvier à la suite de la blessure de Harry Kane.

Kane devrait être hors service jusqu’à la mi-avril après avoir rompu un tendon dans ses ischio-jambiers à Southampton le jour du Nouvel An, alors que certains rapports suggèrent il pourrait être mis à l’écart pour le reste de la saison.

L’absence du capitaine anglais s’est avérée coûteuse pour Éperons récemment, avec MourinhoLes hommes n’ont pas réussi à marquer lors des trois derniers matches de Premier League.

Et selon Defensa Central, Mourinho a été en contact avec l’ancien club madrilène au sujet d’un éventuel déménagement de Jovic dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le joueur de 22 ans a effectué un transfert de 51 millions de livres sterling à Los Blancos cet été, mais a jusqu’à présent n’a pas réussi à justifier cette étiquette de prix élevé, marquant un seul but en 18 apparitions sous Zinedine Zidane.

Néanmoins, on pense que Madrid est prête à être patiente avec Jovic alors qu’il continue de s’adapter à la vie en Liga.

Le rapport ajoute que Florentino Perez est déterminé à garder l’international serbe ce mois-ci, ce qui signifie que les Spurs devront présenter une offre impressionnante s’ils veulent attirer le Real dans une vente.

Mais il semblerait qu’un attaquant arrivera dans le nord de Londres au cours des deux prochaines semaines, Mourinho admettant après le match nul sans but avec Watford que les Spurs doivent faire des affaires.

«Avons-nous besoin d’un attaquant? Oui, si possible, oui », a-t-il dit.

«Mais cela doit être une situation positive pour nous, donc en ce moment, nous avons des joueurs offensifs qui sont très bons. Fils [Heung-Min], Lucas [Moura], [Erik] Lamela, [Giovani] Lo Celso, Dele Alli – bien sûr, ils sont très bons, mais cet homme cible nous manque.

“Donc, si c’est possible, nous faisons tout ce qui est possible et ce n’est pas facile, mais nous essayons d’ajouter ce joueur à l’équipe.”