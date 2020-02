Le patron d’Everton, Ancelotti, invité à effectuer des «signatures de qualité» dans deux domaines

Date de publication: dimanche 9 février 2020 12:45

Ancien Everton le patron Sam Allardyce affirme Carlo Ancelotti n’a qu’à ajouter «deux ou trois joueurs de qualité» à son équipe en été.

Everton a battu Crystal Palace 3-1 samedi comme Ancelotti continue d’impressionner après avoir remplacé Marco Silva en décembre.

Ils sont désormais septièmes du classement et nourrissent l’espoir de se qualifier pour la Ligue Europa.

Allardyce pense qu’Ancelotti voudra recruter à l’arrière central et au milieu de terrain, mais insiste sur le fait que le club doit se concentrer sur la qualité, plutôt que de faire plus de signatures moyennes.

“Je pense qu’il devrait renforcer le milieu de terrain, défenseur central également”, a déclaré Allardyce sur BT Sport.

«S’il obtient les bons joueurs, cela ne fera que les améliorer et cela n’a parfois besoin que de deux ou trois joueurs de qualité. Pas six ou sept. »

Dominic Calvert-Lewin et Richarlison ont formé un bon partenariat à l’avance sous Ancelotti.

Et Allardyce dit que la forme de ses attaquants sera un soulagement pour Ancelotti.

“Je pense qu’il est soulagé que Dominic Calvert-Lewin marque des buts”, a-t-il ajouté.

«Je suis déçu qu’il n’en ait pas eu deux aujourd’hui parce que c’était facile de rater.

«Je voulais qu’il marque ce but pour que ça continue, ça pourrait ne pas l’affecter parce qu’il est en bonne forme.

«Richarlison est en train de devenir le meilleur joueur en tête de la Premier League, nous avons vu qu’avec le but qu’il a marqué et l’en-tête qu’il a obtenu pour le deuxième but, je pense que c’est un grand soulagement car les buts vont faire la différence dans n’importe quelle équipe. . “

Everton n’est qu’à un point de Tottenham en cinquième position, bien que les Spurs aient un match en main contre le club de Merseyside.

Mais après la victoire sur Palace, Ancelotti a insisté sur le fait que son équipe devait encore s’améliorer pour atteindre ses objectifs cette saison.

“Maintenant, notre position dans le tableau est bonne et nous pouvons rêver de nous battre pour la Ligue Europa lors des prochains matchs”, a déclaré Allardyce.

«Si nous nous améliorons, nous avons la qualité pour nous battre pour la Ligue Europa.

«En ce moment, nous croyons en ce que nous faisons.

«L’esprit est si important ici parce que parfois nous ne sommes pas assez bons avec le ballon et nous devons nous améliorer.

«Mais le travail que tout le monde a accompli au cours de cette période a été vraiment bon.»