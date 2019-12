Le patron d'Everton Ancelotti veut un attaquant de 100 millions d'euros, qui était la cible de Liverpool

Date de publication: samedi 28 décembre 2019 11:16

Le nouvel entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, cherche à faire un saut sensationnel sur son ancien club Napoli pour signer Lorenzo Insigne, selon un rapport.

Le média français Le10sport rapporte qu'Ancelotti est impatient de retrouver l'attaquant italien, qui éprouve des difficultés à Naples.

Apparemment, les fans ne pardonnent plus les erreurs de l'attaquant et il a été sifflé et hué plus cette saison que toute autre fois dans le reste de sa carrière, selon la source.

Insigne, 28 ans, a quatre buts et six passes décisives en 19 matchs cette saison et est sous contrat avec le club de Serie A jusqu'en juin 2022 et aurait une clause de sortie de 100 millions d'euros dans son contrat.

Le Corriere dello Sport revendiqué en avril dernier que Liverpool de Jurgen Klopp était en pole position pour signer l'attaquant italien l'été dernier; le joueur a compris qu'il était Le radar de Liverpool depuis un certain temps.

Le site italien La Repubblica, cité par Sport Witness, a également rapporté comment la partie de Klopp avait vu une offre massive de 70 millions d'euros (61 millions de livres sterling) pour la sensation de Serie A rejetée en janvier, mais qu'il est resté sur leur radar avant un éventuel swoop de l'été 2019.

Bien sûr, Klopp a depuis conclu un accord pour la star de Red Bull Salzbourg Takumi Minamino, qui joue dans une position similaire à Insigne – sur toute la ligne avant.

Ancelotti est cependant sur la piste du joueur représenté par Mino Raiola et il veut que l'accord soit conclu dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu'il cherche à donner à son équipe un tir instantané dans le bras.