Le patron d’Oxford veut éliminer les rediffusions de la FA Cup après le match nul à Newcastle

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 7:14

Le patron d’Oxford, Karl Robinson, a demandé que les rediffusions de la FA Cup soient supprimées après que ses combattants de la Ligue 1 aient obtenu une deuxième chance de vider l’élite de Newcastle du quatrième tour.

RobinsonLes hommes se sont battus vers un Match nul 0-0 devant 52 221 à St James’s Park pour ramener les Magpies au stade Kassam, bien qu’il ait admis par la suite qu’il préférait que le match soit réglé le jour même.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec la suggestion du patron de Manchester City, Pep Guardiola, que les rediffusions devraient être abandonnées, il a répondu: «Demandez-vous à mon président ou à moi? Mon président le veut, croyez-moi.

“Je ne pense pas que ce serait une mauvaise chose. Nous allons maintenant jouer neuf matchs au mois de février avec une équipe de 20 joueurs. C’est ce que nous avons.

“Nous n’avons pas les fonds ou les ressources pour le faire, donc je pense que ce serait mieux pour tout le monde si c’était fini aujourd’hui.

“Cela nous donne un résultat immédiatement, cela ne permet pas un arriéré de matchs en février et peut-être même en mars, ce qui aura une grande influence sur tous nos joueurs.

«À notre niveau, nous jouons une quantité stupide de jeux – nous allons frapper plus de 60 matchs cette année, ce qui est ridicule. Le corps de mes joueurs est au point de rupture et je ne pense pas que ce soit juste. “

Newcastle, qui n’a pas atteint le cinquième tour depuis 2006, a laissé passer l’occasion de le faire avec un affichage pâle malgré la mise en place d’une force de frappe de 81 millions de £ de Joelinton, Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin.

En effet, ils avaient besoin du gardien de but Karl Darlow pour refuser Marcus Browne en tête-à-tête avec 20 minutes à faire, puis remplacer Nathan Holland à la fin alors que les visiteurs menaçaient de provoquer un choc.

Robinson a déclaré: «Ce sera probablement la dernière pensée dans ma tête ce soir quand je vais dormir:« Et si? Et si Browney avait pu saisir cette chance? “.”

Pour l’autre, Steve Bruce, dont les joueurs vont maintenant perdre une grande partie de ce qui était censé être leur pause hivernale pour se préparer à la reprise, il y avait une frustration intense.

Il a déclaré: «Frustré, déçu, bouleversé. De la première minute à la dernière, nous n’avons jamais été assez bons en possession, comme nous avons donné le ballon.

“Tout notre comportement n’était pas correct et lorsque cela se produit et que vous prenez un mauvais départ, cela encourage Oxford qui, soyons honnêtes, a pris part à la cravate de la coupe et nous a compliqué la tâche.

«Mais nous avons rendu la tâche très difficile pour nous-mêmes dans la façon dont nous avons rendu la possession, retourné le ballon et le nombre d’erreurs que nous avons commises était ridicule.

“Nous sommes toujours dans le chapeau, c’est ce que nous devons attendre avec impatience, mais nous serons mieux quand nous irons à Oxford une semaine mardi ou chaque fois que c’est parce que je ne pense pas que nous pourrions être aussi pauvres comme nous l’étions aujourd’hui.