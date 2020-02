Le PDG commente l’attaquant de 50 millions de livres sterling au milieu des rumeurs de déménagement à Liverpool – HITC

Liverpool est étroitement lié à l’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner.

Liverpool se rapproche d’une saison de ligue invaincue, le titre de Premier League devant rejoindre la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs dans le cabinet des trophées.

Les Reds ont un front trois dévastateur à Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino, mais Jurgen Klopp pourrait chercher plus de puissance de feu cet été.

Le Daily Mail affirme que Liverpool a dit au Borussia Dortmund qu’il voulait signer l’ailier Jadon Sancho cet été, alors qu’un autre attaquant de la Bundesliga est lié.

Bild a récemment suggéré que Liverpool souhaitait signer l’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner cet été, étant donné qu’il avait une clause de libération de 60 millions d’euros (50 millions de livres sterling) dans son contrat.

Werner a fracassé 20 buts et six passes décisives en 22 matchs de Bundesliga cette saison, tandis qu’il a ajouté trois buts et une passe en six matchs de Ligue des champions.

Le joueur de 23 ans sera recherché par de nombreux grands clubs à travers l’Europe, mais le voir ajouter un rythme encore plus vicieux à l’attaque de Liverpool rendrait les hommes de Klopp encore plus effrayants.

Maintenant, le PDG de RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a minimisé les rumeurs, disant à Transfermarkt que des rumeurs comme celles-ci apparaissent tout le temps sur Werner.

Mintzlaff estime que les rumeurs ne font que faire boule de neige sans beaucoup de substance, et affirme que Werner est heureux à Leipzig – mais avec cette clause de libération en place, ils s’attendront sûrement à certaines offres cet été.

“Nous entendons ces rapports tout le temps”, a déclaré Mintzlaff. «Quelqu’un invente quelque chose et tout le monde le copie. Werner est heureux ici et veut jouer le reste de la saison », a-t-il ajouté.

