Le PDG de l’Inter Milan donne une indication claire du plan Eriksen

Date de publication: Dimanche 26 janvier 2020 12:52

Le PDG de l’Inter Milan a pratiquement confirmé que le club signera Christian Eriksen de Tottenham la semaine prochaine.

Eriksen n’a plus que six mois pour son contrat avec Spurs, et a été exclu de son équipe pour son tirage au sort de la FA Cup avec Southampton samedi.

Il semble que l’international danois ait définitivement disputé son dernier match pour le club, le PDG de l’Inter Beppe Marotta révélant que son club espère le signer «dès que possible».

“Nous ne nous cacherons pas, vous savez tous que nous négocions avec Tottenham depuis un certain temps”, a déclaré Marotta à DAZN. «Son contrat doit expirer le 30 juin, donc les seuls droits dont nous discutons sont pour ces six mois.

«Nous sommes optimistes et espérons que l’accord pourra être finalisé dès que possible, d’autant plus que la fenêtre de transfert se fermera vendredi.»

Le manager des Spurs, Jose Mourinho, anciennement de l’Inter lui-même, a critiqué son ancien club pour sa poursuite retardée d’Eriksen.

“Vous pouvez lire ce que vous voulez lire, je ne veux rien dire”, at-il dit.

“Je veux juste dire que cette situation ne devrait pas se produire le 25 janvier.

“Et ce n’est pas TottenhamC’est la faute du 25 janvier.

“La seule chose que je peux dire est Eriksen, depuis mon arrivée, il se comporte de façon très, très professionnelle, avec moi et l’équipe.

“Tottenham est le dernier à blâmer pour cette situation, mais être le 25 janvier dans une situation comme celle-ci n’est pas agréable.”

Eriksen devrait coûter 20 millions d’euros Inter et devrait avoir un examen médical lundi ou mardi.