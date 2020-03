Le père de la femme de Renato Ibarra arrive au Mexique pour avoir un arrangement

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Parents de Lucely Chalá, épouse de Renato Ibarra, sont arrivés au Mexico d’être proche de sa fille et de tout le processus que l’Equatorien aura avec les autorités mexicaines dans le Prison Est. À l’arrivée sur le territoire national, Cléber Chalá Il a indiqué qu’ils cherchaient une solution.

“L’important est que Lucely soit meilleur, plus calme et essaie de résoudre les choses. Je n’ai pas pu avancer les faits, nous arrivons pour résoudre les choses de la meilleure façon possible et j’espère que ce sera pour le bien de tous“Expliqua le seigneur Chalá en entrevue pour Enregistrer le journal.

D’un autre côté, le père de Lucely il a admis qu’il ne l’aimerait pas Renato Ibarra rester en prison. “Je garde toujours ce que j’ai dit, je ne suis pas de mauvaises personnes, je ne voudrais voir personne en prison, je suis un être humain et nous faisons tous des erreurs. La justice fait son travail et il n’est pas nécessaire de se mêler de ce que font les lois“A ajouté l’Équatorien.

Il convient de rappeler que jeudi prochain sera la deuxième audition de Renato Ibarra et il décidera s’il est lié au processus ou non.