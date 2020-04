Le père et le grand-père de Walter Montillo sont décédés et les résultats devraient savoir s’ils sont dus au coronavirus

La Université du Chili a confirmé mardi la mort du père de Walter Montillo. Walter Óscar, son père, est décédé à l’âge de 60 ans après avoir été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Il rejoint son grand-père Oscar, décédé la semaine dernière à 91 ans, présentant également les mêmes symptômes.

De plus, le club chilien a indiqué que dans les prochaines heures, les résultats seront connus pour savoir s’il était dû à un coronavirus.

Montillo, 35 ans, est retourné au U pour cette 2020. “Ce fut une semaine difficile, tout va bien ici, mais dans Argentine il y avait des problèmes familiaux “, avait-il déclaré avant le décès de son père.

LE COMMUNIQUE OFFICIEL DE L’UNIVERSITÉ DU CHILI

Le Club de l’Université du Chili rapporte avec grand regret la mort sensible de M. Walter Óscar Montillo (60 ans), père du volant de notre première équipe, au cours de cette session de mardi.

Nous adressons nos condoléances aux proches et amis proches de Walter Montillo, qui a subi aujourd’hui la mort sensible de son père Walter Óscar, décès qui s’ajoute à celui de son grand-père Óscar, ces derniers jours.

Force, @ Montil10. Les bleus sont avec vous. pic.twitter.com/i2Sl9hxMUs

– Université du Chili (@udechile)

7 avril 2020

Samedi, en Argentine, don Walter Óscar a été hospitalisé après avoir présenté de graves problèmes respiratoires et qui a malheureusement causé sa mort. Dans les prochaines heures, un examen confirmera si le décès est dû au coronavirus.

Malheureusement pour Walter et son environnement familial, cette mort a été ajoutée à celle de son grand-père Óscar (91) au cours de la semaine dernière, qui avait également les mêmes problèmes de santé décrits ci-dessus.

À travers tous ses collaborateurs, et sans aucun doute dans la représentation et la voix des millions de fans bleus, le Club Universidad de Chile présente ses plus sincères et sincères condoléances à la famille de notre cher Walter.

Nous accompagnons notre idole à distance dans ces moments douloureux, apportant soutien, affection et force à ces malheureuses pertes.

Nous sommes avec toi, Walter.