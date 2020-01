Le Pérou s’est tourné vers le Paraguay et est ravi de se qualifier »

Dimanche 26 janvier 2020

Dans le cadre de la troisième date du groupe B du tournoi pré-olympique Colombie 2020, le Pérou a battu le Paraguay 3-2 au stade Centennial en Arménie. L’équipe dirigée par l’historique Nolberto Ñ Ñol ’Solano a été abattue pour disputer la qualification pour le dernier circuit du concours.

La première mi-temps a été dominée par les Guarani. A 15 ′, Saúl Salcedo a marqué le premier but d’un coup au point de penalty dans la zone péruvienne. Une minute plus tard (16 ′) et après une série de rebonds aux alentours de la zone péruvienne, Sergio Díaz s’est converti de l’extérieur de la zone 2-0 avec laquelle les deux équipes se sont reposées.

Au cours de la seconde mi-temps, le Rimac est revenu et a réussi à renverser le score. Sebastián Gonzales (53 ′) a marqué le premier rabais grâce à un ballon qui a été tué dans une petite zone paraguayenne, après une erreur du gardien Miguel Martínez. Le tirage momentané a été l’œuvre de Luis Enrique Carranza à 71 ‘, encore une fois après une erreur du gardien paraguayen qui a mal tourné pour couper un centre et a laissé le ballon servi à Carranza pour le pousser et décréter l’égalité.

Trois minutes plus tard (74 ′), Santiago Arzamendia transformerait la finale 3-2 en son propre but en essayant de dégager un centre qui finit par envoyer au fond de son but.

De cette façon, le Pérou a remporté sa première victoire lors des Jeux pré-olympiques de 2020 et s’est classé troisième du groupe B avec 3 unités, juste derrière le Paraguay. Dans la prochaine date, le Rimac sera mesuré en Bolivie, tandis que les Guarani feront de même devant le Brésil qui est déjà classé.

