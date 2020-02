“Le personnel a donné le bon équilibre. Albanova?”

Contacté par notre rédaction, Emanuele Murolo, puissant attaquant des leaders afragolese, déjà à 9 buts en championnat, a fait le point à rossoblu.

Le premier commentaire concerne la bonne victoire du dernier tour avec le Casoria 4-1, malgré le désavantage initial: “Ce n’était pas facile de faire face à une équipe en forme et bien entraînée par M. De Michele, en plus du fait que tout le monde trouve toujours plus d’incitations contre nous. Je dois dire que jeLe but marqué au départ nous a donné l’alarme puis nous avons remis le match sur pied».

Et sur les objectifs saisonniers: «Des objectifs? Personne lié aux objectifs individuels. Je suis à l’Afragolese pour gagner et pour l’instant nous avons ramené le but de Coppa Italia, mais bien sûr nous voulons aussi le D. Cependant, c’est un long et insidieux voyage avec un Puteolana fort et organisé derrière nous, mais je considérerais aussi Frattese et Pomigliano. La concentration doit toujours être maximale, et le fait que l’année dernière avec le Giugliano J’ai remporté le championnat à partir d’une pénalité de plusieurs points par rapport au premier, donc rien ne peut être tenu pour acquis “.

Il a ensuite conclu en parlant du groupe rossoblu et du prochain engagement avec leAlbanova, qui ne vit pas un moment particulièrement brillant: «Les bons mérites doivent être accordés à l’entraîneur Masecchia et à son personnel, qui ont su donner immédiatement le bon équilibre à une équipe de nombreux joueurs forts, mais avant tout des hommes capables de se marier une cause commune. Nous nous attendons à un match difficile contre Albanova; ils traversent des difficultés mais celles-ci ne diminuent pas leur valeur».