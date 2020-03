“Le personnel et la société doivent restaurer la sérénité. La Puteolana peut viser haut si …”

POZZUOLI (NA). Ce matin, le fonctionnaire de son installation dans le personnel technique de la Puteolana 1902, équipe militante Phlégréenne en groupe A d’Excellence Campanie, pour Gennaro Dentice donc nouvelle aventure à la grenade.

MOT EN DENTICE

Le nouveau chef d’équipe des Diables rouges parle à nos microphones, comme l’ont fait précédemment les nombreux nouveaux visages officialisés par Puteolana la semaine dernière: «Mon choix découle du fait qu’à Pozzuoli j’ai trouvé un groupe de personnes que je connais très bien, non Je n’ai jamais joué ici ou collaboré avec le club par le passé mais ce n’était pas difficile de dire oui. La Puteolana a une grande histoire, l’un des partenariats les plus importants de Campanie et c’est un honneur pour moi d’en faire partie “.

L’IMPORTANCE DE TM

Le rôle fondamental du chef d’équipe, trait d’union entre la direction et l’équipe: «Au-delà du rôle, je crois que dans cette Puteolana il y a tous des gens qui se connaissent bien, nous avons épousé cette cause car il y a la volonté faire quelque chose d’important. Sans aucun doute, la première étape sera de se rapprocher de l’équipe, après avoir surmonté ce moment difficile en raison de l’urgence de Covid-19. Tout le monde, à partir du président, devra rétablir la paix chez les garçons et travailler dur pour commencer l’entraînement et les jeux, l’objectif est de s’assurer que l’équipe n’a qu’à penser au terrain. “

PERSONNEL DÉTERMINÉ

Complètement nouveau, qui devra travailler avec un groupe qui a jusqu’à présent prouvé avoir des effectifs importants et une qualité hors du commun, la deuxième place du classement certifie cette considération: «Jusqu’à juste avant l’arrêt, cette équipe fonctionnait très bien, les difficultés qui ont suivi ils ont également affecté la performance et les résultats sur le terrain. Mais je suis sûr qu’avec les bonnes motivations et certitudes, cette équipe peut viser haut. – admet Dentice – Personnel? Chietti, Ingenito et Sessa sont amis et je les connais bien, tout comme je connais Porta et Casapulla. Il n’y a jamais eu l’occasion de travailler ensemble, mais aussi en dehors du football, nous nous connaissons et nous savons qu’au-delà des rôles, nous devrons tous restaurer la stabilité et la tranquillité du groupe “.

SITUATION PUTÉOLANNE ET MESSAGE AUX FANS

Au cours des derniers mois, la position de Casapulla a été de plus en plus mise en balance, à un moment donné, la place a dérapé et le président a été proche de l’adieu: «Je pense que Casapulla sait très bien à quel point les Pouzzoles sont exigeantes, difficulté et il se peut qu’après un moment aussi complexe, nous pensions passer le relais. – souligne Dentice – Je pense que le président a voulu donner l’entreprise à quelqu’un capable de faire mieux que lui, si les différentes négociations n’ont pas abouti, cela signifie qu’il n’a pas ressenti les bonnes sensations et qu’il avait les garanties appropriées. N’oublions pas qu’en toute urgence, le Coronavirus n’a pas été facile de poursuivre les négociations. J’ai lu quelque chose à ce sujet, je sais comment ça se passe, mais s’il est resté c’est parce qu’il croit toujours qu’il peut donner quelque chose à la place, que j’espère pouvoir rassembler autour du club et de l’équipe. Puteolana hors du terrain a vraiment un 12e homme, ce n’est pas de la rhétorique, j’ai vu quelques courses et il y avait vraiment beaucoup de monde sur le terrain, donc mon appel est de mettre de côté les désaccords et de recommencer. ”

GROUPE DE VALEUR, LA PAIX EST NÉCESSAIRE…

En tant que chef d’équipe, le premier objectif est de connaître les différents joueurs qui composent l’équipe de M. Chietti aujourd’hui: “Honnêtement, je n’ai jamais joué avec aucun d’entre eux, mon expérience dans le monde du football est datée, mais j’ai été informé et on m’a dit que beaucoup de nos joueurs sont vraiment forts. De plus, je sais aussi qu’en dehors du rectangle vert, ce sont des personnes tout aussi spéciales, alors j’espère qu’ensemble nous pourrons mettre ce moment difficile derrière nous. Réconciliation? Je pense qu’il est essentiel de recréer la bonne harmonie entre le club, l’équipe et les supporters, si nous réussissons, nous pourrons reprendre notre marche “.

MEILLEURS VOEUX POUR L’AVENIR

Dernier commentaire concernant l’urgence de Covid-19 qui frappe le pays: “Au-delà du football, il y a une grande peur parmi les gens, l’espoir et l’espoir est que cette mauvaise période puisse se terminer le plus tôt possible. Petit à petit, je suis sûr que nous reviendrons à la normale, alors il sera aussi temps pour le football de recommencer avec l’entraînement et les matchs “.